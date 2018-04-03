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7 апреля, 13:15
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    Адвокат Надежды Савченко отказался защищать ее в суде

    3 комментария
    • Фото: Виктор Чевгуз / facebook.com
    Адвокат Надежды Савченко отказался защищать ее в суде

    Адвокат Надежды Савченко отказался защищать ее в суде

    Адвокат Надежды Савченко отказался защищать ее в суде
  • Фото: Виктор Чевгуз / facebook.com

    • Адвокат депутата Надежды Савченко Виктор Чевгуз сообщил о решении снять с себя полномочия ее защитника в суде.

    Об этом Чевгуз написал в своем Facebook, где также опубликовал соответствующее заявление.

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    В тексте заявления отмечается, что действия адвоката согласованы с подзащитной, а договор об оказании правовой помощи разорван.

    Как сообщает ТАСС, сам Чевгуз объясняет свое решение «взаимной договоренностью с Савченко». Другие адвокаты, по его словам, продолжат представлять интересы Савченко в суде. Среди них в том числе остается и адвокат Дмитрий Бугай.

    Напомним, 22 марта Верховная рада сняла с Савченко депутатскую неприкосновенность. В тот же день парламентарий была задержана. На следующий день суд в Киеве постановил арестовать ее до 20 мая по обвинению в подготовке госпереворота.

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    Обвинения против депутата появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

    Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны». После помещения под арест депутат объявила голодовку.

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