Обратный отсчет <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Обратный отсчет 16+
Онлайн на сайте
НТВ-Стиль
Онлайн на сайте
НТВ-Право
Онлайн на сайте
НТВ-Сериал
    •  
    «Обрушить Раду, добить автоматами»: как Савченко из героини превратилась в террористку. парламенты, Савченко, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Обрушить Раду, добить автоматами»: как Савченко из героини превратилась в террористку

    «Обрушить Раду, добить автоматами»: как Савченко из героини превратилась в террористку

    6 комментариев
    «Обрушить Раду, добить автоматами»: как Савченко из героини превратилась в террористку

    «Обрушить Раду, добить автоматами»: как Савченко из героини превратилась в террористку

    «Обрушить Раду, добить автоматами»: как Савченко из героини превратилась в террористку

      Сегодня украинские политики обменялись серьезными обвинениями. Депутат Надежда Савченко заявила, что видела своими глазами, кто готовил снайперов к расстрелу людей на Майдане. Упомянула она и фамилию генпрокурора Юрия Луценко, прямо назвав его государственным преступником. Сам Луценко тут же взорвал свою информационную бомбу, обвинив Савченко в организации вооруженного нападения на парламент. В Верховную раду уже внесено представление о лишении Савченко депутатского иммунитета и ее аресте.

      Как отмечает корреспондент НТВ Юрий Кучинский, политическая жизнь Украины приобретает все больше черт гротеска: Надежда Савченко была настоящей героиней украинских новостей, чуть ли не символом независимости, а сегодня стала террористкой. Генпрокурор Юрий Луценко прямо обвинил ее в том, что можно представить только в голливудских боевиках.

      Юрий Луценко, генпрокурор Украины: «У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь в этом в этом зале (Верховная рада — ред.) боевыми гранатами, уничтожив две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет».

      Надежда Савченко, которую любили называть летчицей, по мнению генпрокурора, явно хотела сменить воинскую специализацию. И не бомбами, а гранатами забросать зал заседаний украинского парламента. Потом уже обстрелять само здание из минометов. Интересно, как их можно расставить в центре Киева, ведь дальность стрельбы у минометов не такая уж высокая.

      В любом случае «кровожадность» депутата Савченко просто зашкаливает. Видимо, менее громкие обвинения уже, что называется, не цепляют публику. Некоторые любят погорячее. И в ответ Надежда Савченко тоже не стала сдерживаться. Драки на Украине случаются не только в самой Раде, но бывают и такие, межведомственные: Савченко сразу по двум адресам бросила свои гранаты.

      Надежда Савченко: «Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу „Украина“. Люди, которые отдавали приказы будут нести ответственность, всегда будут искать крайних. Юрию Луценко нужно было стать генпрокурором, чтобы его преступления никогда не расследовались».

      Обвинив в расстрелах на Майдане сразу двоих человек, Надежда Савченко все же передумала: мол, ошибка вышла, оговорилась. Не Парубий — спикер парламента, а Сергей Пашинский. Парламентарий рангом чуть ниже: глава комитета по вопросам национальной безопасности. Хотя в целом имидж Верховной рады этот никак не улучшает. И обвинений в адрес генпрокурора Луценко от депутата — со спорной тоже репутацией — никак не снимает.

      Новости по теме

      Кризис на Украине

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru