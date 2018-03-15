«Обрушить Раду, добить автоматами»: как Савченко из героини превратилась в террористку

Сегодня украинские политики обменялись серьезными обвинениями. Депутат Надежда Савченко заявила, что видела своими глазами, кто готовил снайперов к расстрелу людей на Майдане. Упомянула она и фамилию генпрокурора Юрия Луценко, прямо назвав его государственным преступником. Сам Луценко тут же взорвал свою информационную бомбу, обвинив Савченко в организации вооруженного нападения на парламент. В Верховную раду уже внесено представление о лишении Савченко депутатского иммунитета и ее аресте.
Как отмечает корреспондент НТВ Юрий Кучинский, политическая жизнь Украины приобретает все больше черт гротеска: Надежда Савченко была настоящей героиней украинских новостей, чуть ли не символом независимости, а сегодня стала террористкой. Генпрокурор Юрий Луценко прямо обвинил ее в том, что можно представить только в голливудских боевиках.
Юрий Луценко, генпрокурор Украины: «У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь в этом в этом зале (Верховная рада — ред.) боевыми гранатами, уничтожив две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет».
Надежда Савченко, которую любили называть летчицей, по мнению генпрокурора, явно хотела сменить воинскую специализацию. И не бомбами, а гранатами забросать зал заседаний украинского парламента. Потом уже обстрелять само здание из минометов. Интересно, как их можно расставить в центре Киева, ведь дальность стрельбы у минометов не такая уж высокая.
В любом случае «кровожадность» депутата Савченко просто зашкаливает. Видимо, менее громкие обвинения уже, что называется, не цепляют публику. Некоторые любят погорячее. И в ответ Надежда Савченко тоже не стала сдерживаться. Драки на Украине случаются не только в самой Раде, но бывают и такие, межведомственные: Савченко сразу по двум адресам бросила свои гранаты.
Надежда Савченко: «Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу „Украина“. Люди, которые отдавали приказы будут нести ответственность, всегда будут искать крайних. Юрию Луценко нужно было стать генпрокурором, чтобы его преступления никогда не расследовались».
Обвинив в расстрелах на Майдане сразу двоих человек, Надежда Савченко все же передумала: мол, ошибка вышла, оговорилась. Не Парубий — спикер парламента, а Сергей Пашинский. Парламентарий рангом чуть ниже: глава комитета по вопросам национальной безопасности. Хотя в целом имидж Верховной рады этот никак не улучшает. И обвинений в адрес генпрокурора Луценко от депутата — со спорной тоже репутацией — никак не снимает.
Юрий Луценко, генпрокурор Украины: «У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь в этом в этом зале (Верховная рада — ред.) боевыми гранатами, уничтожив две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет».
Надежда Савченко, которую любили называть летчицей, по мнению генпрокурора, явно хотела сменить воинскую специализацию. И не бомбами, а гранатами забросать зал заседаний украинского парламента. Потом уже обстрелять само здание из минометов. Интересно, как их можно расставить в центре Киева, ведь дальность стрельбы у минометов не такая уж высокая.
В любом случае «кровожадность» депутата Савченко просто зашкаливает. Видимо, менее громкие обвинения уже, что называется, не цепляют публику. Некоторые любят погорячее. И в ответ Надежда Савченко тоже не стала сдерживаться. Драки на Украине случаются не только в самой Раде, но бывают и такие, межведомственные: Савченко сразу по двум адресам бросила свои гранаты.
Надежда Савченко: «Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу „Украина“. Люди, которые отдавали приказы будут нести ответственность, всегда будут искать крайних. Юрию Луценко нужно было стать генпрокурором, чтобы его преступления никогда не расследовались».
Обвинив в расстрелах на Майдане сразу двоих человек, Надежда Савченко все же передумала: мол, ошибка вышла, оговорилась. Не Парубий — спикер парламента, а Сергей Пашинский. Парламентарий рангом чуть ниже: глава комитета по вопросам национальной безопасности. Хотя в целом имидж Верховной рады этот никак не улучшает. И обвинений в адрес генпрокурора Луценко от депутата — со спорной тоже репутацией — никак не снимает.
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