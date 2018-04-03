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7 апреля, 13:15
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    Савченко из СИЗО представила план переустройства Украины

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    Савченко из СИЗО представила план переустройства Украины

    Савченко из СИЗО представила план переустройства Украины

    Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке теракта в здании парламента, составила обширный план изменения политической системы страны.

    Текст плана опубликован на странице Савченко в Facebook. В частности, она предлагает провести перепись населения Украины, начать паспортизацию населенных пунктов и инвентаризацию ресурсов, а также изменить избирательную систему, позволив гражданам отзывать депутатов.

    Кроме того, депутат описывает устройство судебной и правоохранительной систем, при котором жители смогут напрямую выбирать региональных руководителей полиции и председателей судов. Савченко также пишет о необходимости поделить страну на новые административные единицы (общины) с населением 120–150 тысяч человек.

    Верховная рада Украины ранее дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. При этом мандат депутата за ней сохраняется. Обвинения против депутата появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

    Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны». После помещения под арест депутат объявила голодовку.

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