Пучков извинился перед родителями погибших в «Зимней вишне» детей

Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что принес извинения родителям, которые потеряли детей в чудовищном пожаре в Кемерове. Напомним, жертвами трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Владимир Пучков, глава МЧС: «В Кемерове я извинился перед родителями мальчишек и девчонок, которых мы не уберегли. Это страшная трагедия, она должна послужить для нас всех уроком».
Министр сказал об этом во время селекторного совещания в МЧС. Пучков отметил, что подразделения ведомства рука об руку работали с сотрудниками МВД, Минздрава и Следственного комитета, передает ТАСС.
Владимир Пучков: «Это была битва (с пожаром) в сложнейших условиях. Потери очень тяжелые, погибли люди. Но самое страшное, когда гибнут дети».
Ранее за трагедию в «Зимней вишне» прощения просил Сергей Цивилёв. Он сделал это во время стихийного митинга, встав на колени перед родственниками погибших и пострадавших. Сегодня Цивилёв был представлен в качестве временно исполняющего обязанности губернатора. Накануне президент Владимир Путин принял отставку возглавлявшего с 1997 года Кемеровскую область Амана Тулеева и назначил на этот пост Цивилёва, ранее занимавшего должность замглавы региона.
Сегодня 57-летний Сергей Цивилёв заявил, что в настоящее время его главная задача — это поскорее вникнуть в дела области. По его мнению, у региона — неплохие перспективы. В своей работе он пообещал опираться в основном на местные кадры.
Жертвами пожара, который произошел 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали. Следствием рассматривается несколько версий пожара, в том числе короткое замыкание и поджог. Обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Министр сказал об этом во время селекторного совещания в МЧС. Пучков отметил, что подразделения ведомства рука об руку работали с сотрудниками МВД, Минздрава и Следственного комитета, передает ТАСС.
Владимир Пучков: «Это была битва (с пожаром) в сложнейших условиях. Потери очень тяжелые, погибли люди. Но самое страшное, когда гибнут дети».
Ранее за трагедию в «Зимней вишне» прощения просил Сергей Цивилёв. Он сделал это во время стихийного митинга, встав на колени перед родственниками погибших и пострадавших. Сегодня Цивилёв был представлен в качестве временно исполняющего обязанности губернатора. Накануне президент Владимир Путин принял отставку возглавлявшего с 1997 года Кемеровскую область Амана Тулеева и назначил на этот пост Цивилёва, ранее занимавшего должность замглавы региона.
Сегодня 57-летний Сергей Цивилёв заявил, что в настоящее время его главная задача — это поскорее вникнуть в дела области. По его мнению, у региона — неплохие перспективы. В своей работе он пообещал опираться в основном на местные кадры.
Жертвами пожара, который произошел 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали. Следствием рассматривается несколько версий пожара, в том числе короткое замыкание и поджог. Обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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