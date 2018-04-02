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    Пучков извинился перед родителями погибших в «Зимней вишне» детей

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев
    Пучков извинился перед родителями погибших в «Зимней вишне» детей

    Пучков извинился перед родителями погибших в «Зимней вишне» детей

    Пучков извинился перед родителями погибших в «Зимней вишне» детей
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев

    • Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что принес извинения родителям, которые потеряли детей в чудовищном пожаре в Кемерове. Напомним, жертвами трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

    Владимир Пучков, глава МЧС: «В Кемерове я извинился перед родителями мальчишек и девчонок, которых мы не уберегли. Это страшная трагедия, она должна послужить для нас всех уроком».

    Министр сказал об этом во время селекторного совещания в МЧС. Пучков отметил, что подразделения ведомства рука об руку работали с сотрудниками МВД, Минздрава и Следственного комитета, передает ТАСС.

    Владимир Пучков: «Это была битва (с пожаром) в сложнейших условиях. Потери очень тяжелые, погибли люди. Но самое страшное, когда гибнут дети».

    Ранее за трагедию в «Зимней вишне» прощения просил Сергей Цивилёв. Он сделал это во время стихийного митинга, встав на колени перед родственниками погибших и пострадавших. Сегодня Цивилёв был представлен в качестве временно исполняющего обязанности губернатора. Накануне президент Владимир Путин принял отставку возглавлявшего с 1997 года Кемеровскую область Амана Тулеева и назначил на этот пост Цивилёва, ранее занимавшего должность замглавы региона.

    смотретьВрио главы Кемеровской области Сергей Цивилев официально представлен подчиненным
    Врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев официально представлен подчиненным
    Сегодня 57-летний Сергей Цивилёв заявил, что в настоящее время его главная задача — это поскорее вникнуть в дела области. По его мнению, у региона — неплохие перспективы. В своей работе он пообещал опираться в основном на местные кадры.

    смотреть«Мысленно погиб там»: потерявший семью кемеровчанин добивается правды о пожаре в ТЦ
    «Мысленно погиб там»: потерявший семью кемеровчанин добивается правды о пожаре в ТЦ
    Жертвами пожара, который произошел 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали. Следствием рассматривается несколько версий пожара, в том числе короткое замыкание и поджог. Обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек.

    #КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»



    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

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