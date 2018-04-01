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    Путин принял отставку Тулеева с поста губернатора Кемеровской области

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев
    Путин принял отставку Тулеева с поста губернатора Кемеровской области

    Путин принял отставку Тулеева с поста губернатора Кемеровской области

    Путин принял отставку Тулеева с поста губернатора Кемеровской области
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев

    • Владимир Путин подписал указ об отставке Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области.

    Тулеев направил президенту заявление об отставке по собственному желанию. В видеообращении к кемеровчанам 73-летний глава региона назвал свое решение единственно верным в сложившейся в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» ситуации. Он подчеркнул, что работать с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора нельзя.

    Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев. Указ вступает в силу со дня его подписания.

    Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 года, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5–96,69% голосов. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.

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