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    Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уходит в отставку. Кемерово, Москва, Тулеев, губернаторы, назначения и отставки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГубернатор Кемеровской области Аман Тулеев уходит в отставку

    Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уходит в отставку

    4 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев
    Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уходит в отставку

    Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уходит в отставку

    Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уходит в отставку
    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев

      • Власти Кемеровской области сообщили, что Аман Тулеев досрочно покидает пост губернатора по собственному желанию.

      Как сообщили в региональной администрации, «Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию».

      Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5–96,69% голосов. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году. Согласно Уставу Кемеровской области, исполнять обязанности главы региона будет первый заместитель губернатора

      Ранее РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники, сообщило, что после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» показательной отставки Амана Тулеева не будет, но глава региона позже все равно покинет свой пост. Эту информацию прокомментировали в пресс-службе администрации Кемеровской области. Там заявили, что не располагают данными о возможных кадровых решениях в отношении губернатора Тулеева.

      В минувший вторник на встрече с инициативной группой жителей Кемерова на вопрос об отставке Тулеева президент Владимир Путин заявил, что для принятия кадровых решений по факту пожара нужно определить, кто и в чем виноват.

      На просьбу прокомментировать сообщения о том, что Кремль не планирует пока отставку Тулеева, но позже она якобы произойдет, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства во время поездки в Кемерово уже ответил на этот вопрос, а Кремль никогда не анонсирует кадровые решения, а информирует о них по факту.

      Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

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