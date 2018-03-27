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    Кемеровский вице-губернатор на коленях попросил прощения за трагедию в ТЦ

    9 комментариев
    • Фото: @kuzbass_news / instagram.com
    Кемеровский <nobr>вице-губернатор</nobr> на коленях попросил прощения за трагедию в ТЦ

    Кемеровский вице-губернатор на коленях попросил прощения за трагедию в ТЦ

    Кемеровский <nobr>вице-губернатор</nobr> на коленях попросил прощения за трагедию в ТЦ
  • Фото: @kuzbass_news / instagram.com

    • Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попросил прощения за трагедию в ТЦ «Зимняя вишня».

    В Кемерове продолжается стихийный митинг, в нем принимают участие родственники погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

    Через семь часов после начала акции представители администрации предложили его завершить и разойтись, однако участники встретили это предложение неодобрительным гулом.

    Как сообщает РИА Новости, Цивилев пытался говорить в микрофон, но заметив, что он не работает, обратился к собравшимся напрямую.

    «Я хотел бы попросить у вас прощения», — сказал он и неожиданно для всех опустился на колени. Через 10 секунд он поднялся и пояснил: «Всегда в тяжелой ситуации, когда было действительно больно и трудно, люди становились на колени и просили друг у друга прощения». Люди стали аплодировать.

    смотреть«Все виновные будут наказаны»: Путин встретился с кемеровчанами
    «Все виновные будут наказаны»: Путин встретился с кемеровчанами
    Ранее с кемеровчанами встретился президент Владимир Путин, глава государства заверил горожан, что виновных в трагедии в ТЦ накажут. Во время встречи Путин также сообщил, что не имеет никакого смысла сомневаться в официальных данных по количеству погибших при пожаре, и посоветовал не верить информации, зачастую недостоверной, которая распространяется в социальных сетях.

    По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. В регионе объявлен трехдневный траур.

    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.



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