Кемеровский вице-губернатор на коленях попросил прощения за трагедию в ТЦ

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попросил прощения за трагедию в ТЦ «Зимняя вишня».
В Кемерове продолжается стихийный митинг, в нем принимают участие родственники погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
Через семь часов после начала акции представители администрации предложили его завершить и разойтись, однако участники встретили это предложение неодобрительным гулом.
Как сообщает РИА Новости, Цивилев пытался говорить в микрофон, но заметив, что он не работает, обратился к собравшимся напрямую.
«Я хотел бы попросить у вас прощения», — сказал он и неожиданно для всех опустился на колени. Через 10 секунд он поднялся и пояснил: «Всегда в тяжелой ситуации, когда было действительно больно и трудно, люди становились на колени и просили друг у друга прощения». Люди стали аплодировать.
Ранее с кемеровчанами встретился президент Владимир Путин, глава государства заверил горожан, что виновных в трагедии в ТЦ накажут. Во время встречи Путин также сообщил, что не имеет никакого смысла сомневаться в официальных данных по количеству погибших при пожаре, и посоветовал не верить информации, зачастую недостоверной, которая распространяется в социальных сетях.
По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. В регионе объявлен трехдневный траур.
Через семь часов после начала акции представители администрации предложили его завершить и разойтись, однако участники встретили это предложение неодобрительным гулом.
Как сообщает РИА Новости, Цивилев пытался говорить в микрофон, но заметив, что он не работает, обратился к собравшимся напрямую.
«Я хотел бы попросить у вас прощения», — сказал он и неожиданно для всех опустился на колени. Через 10 секунд он поднялся и пояснил: «Всегда в тяжелой ситуации, когда было действительно больно и трудно, люди становились на колени и просили друг у друга прощения». Люди стали аплодировать.
Ранее с кемеровчанами встретился президент Владимир Путин, глава государства заверил горожан, что виновных в трагедии в ТЦ накажут. Во время встречи Путин также сообщил, что не имеет никакого смысла сомневаться в официальных данных по количеству погибших при пожаре, и посоветовал не верить информации, зачастую недостоверной, которая распространяется в социальных сетях.
По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. В регионе объявлен трехдневный траур.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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