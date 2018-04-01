«Единственно верное решение»: Тулеев прокомментировал свою отставку

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что принятое решение об отставке считает для себя правильным, осознанным и единственно верным. Он подчеркнул, что после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, работать с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора нельзя.
Видеообращение Тулеева опубликовано на официальном канале пресс-службы администрации Кемеровской области в YouTube.
Аман Тулеев: «Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя».
Обращаясь к жителям Кемеровской области, Тулеев отметил, что «мы вместе прошли большой, очень большой жизненный путь — от Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками, до Кузбасса созидающего и опоры нашего государства».
Аман Тулеев: «И все это сделали вы, вы. И я безмерно благодарен. Совершенно честно, как перед иконой, могу вам сказать, что в своей работе я всегда руководствовался интересами нашей страны, России и нашей области. Еще раз спасибо всем. За то, что всегда были рядом, в горе радости, и примите поклон. Сегодня, сейчас хочу сказать вам, я подал президенту Российской Федерации прошение об отставке».
В региональной администрации ранее сообщили, что Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию.
Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5–96,69% голосов. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году. Согласно Уставу Кемеровской области, исполнять обязанности главы региона будет первый заместитель губернатора
Ранее РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники, сообщило, что после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» показательной отставки Амана Тулеева не будет, но глава региона позже все равно покинет свой пост. Эту информацию прокомментировали в пресс-службе администрации Кемеровской области. Там заявили, что не располагают данными о возможных кадровых решениях в отношении губернатора Тулеева.
В минувший вторник на встрече с инициативной группой жителей Кемерова на вопрос об отставке Тулеева президент Владимир Путин заявил, что для принятия кадровых решений по факту пожара нужно определить, кто и в чем виноват.
Аман Тулеев: «Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя».
Обращаясь к жителям Кемеровской области, Тулеев отметил, что «мы вместе прошли большой, очень большой жизненный путь — от Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками, до Кузбасса созидающего и опоры нашего государства».
Аман Тулеев: «И все это сделали вы, вы. И я безмерно благодарен. Совершенно честно, как перед иконой, могу вам сказать, что в своей работе я всегда руководствовался интересами нашей страны, России и нашей области. Еще раз спасибо всем. За то, что всегда были рядом, в горе радости, и примите поклон. Сегодня, сейчас хочу сказать вам, я подал президенту Российской Федерации прошение об отставке».
В региональной администрации ранее сообщили, что Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию.
Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5–96,69% голосов. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году. Согласно Уставу Кемеровской области, исполнять обязанности главы региона будет первый заместитель губернатора
Ранее РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники, сообщило, что после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» показательной отставки Амана Тулеева не будет, но глава региона позже все равно покинет свой пост. Эту информацию прокомментировали в пресс-службе администрации Кемеровской области. Там заявили, что не располагают данными о возможных кадровых решениях в отношении губернатора Тулеева.
В минувший вторник на встрече с инициативной группой жителей Кемерова на вопрос об отставке Тулеева президент Владимир Путин заявил, что для принятия кадровых решений по факту пожара нужно определить, кто и в чем виноват.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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