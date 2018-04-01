Потерявший семью кемеровчанин опубликовал вырезанные кадры начала пожара в ТЦ

Ранее в Сети появилась запись начала пожара в ТЦ «Зимняя вишня», из которой было вырезано несколько минут. Потерявший всю семью в трагедии кемеровчанин Игорь Востриков опубликовал видео с недостающими кадрами.
Игорь Востриков, который потерял при пожаре в кемеровском ТЦ жену, троих детей и сестру, опубликовал вырезанные кадры начала пожара. Как видно на видео, возгорание началось в помещении, которое находилось вдалеке от камеры. На записи зафиксировано, как люди бросились бежать, а затем огонь начал быстро распространяться по этажу.
Также он опубликовал еще одно видео из сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня», на котором запечатлена эвакуация посетителей. На кадрах видно, как на узкой лестнице возникла давка.
Ранее Востриков рассказал НТВ, что ему предоставили записи с камеры в проходе к кинозалам в «Зимней вишне». Эти кадры подтверждают, что двери в залы не были заперты во время пожара.
Жертвами трагедии в Кемерове стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сегодня утром губернатор Аман Тулеев подал в отставку, врио главы региона назначен Сергей Цивилев.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Также он опубликовал еще одно видео из сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня», на котором запечатлена эвакуация посетителей. На кадрах видно, как на узкой лестнице возникла давка.
Ранее Востриков рассказал НТВ, что ему предоставили записи с камеры в проходе к кинозалам в «Зимней вишне». Эти кадры подтверждают, что двери в залы не были заперты во время пожара.
Жертвами трагедии в Кемерове стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сегодня утром губернатор Аман Тулеев подал в отставку, врио главы региона назначен Сергей Цивилев.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Комментарии