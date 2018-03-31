«Мысленно погиб там»: потерявший семью кемеровчанин добивается правды о пожаре в ТЦ

После страшных событий в Кемерове прошло ровно шесть дней. Город
по-прежнему в оцепенении и по-прежнему не просит, а требует самого жесткого наказания всех, кто прямо или косвенно виновен в гибели людей.
Ирина Жаворонкова работала в кинотеатре контролером. После озвученной в СМИ версии о закрытом на ключ зале ей стали поступать угрозы.
Ирина Жаворонкова: «Ночью пришла эсэмэска: „Что, мразь, спаслась?“»
В тот день была не ее смена. В «Зимке», как еще называли этот торговый центр кемеровчане, работала ее дочь София. В момент возгорания детской игровой зоны она находилась в трех метрах от источника пожара.
София Сигачкова, помощник контролера: «Я сразу разворачиваюсь и бегу к первому залу. Первый зал — самый большой, и там две двери. Наташа Наймушина открыла первую дверь, а я открыла вторую».
Евгений Лоханин с сыном из этого зала вышли последними. В считаные секунды коридор наполнился черным едким дымом, потом погас свет и в узких коридорах торгового центра началась паника.
Репортер НТВ Алексей Симахин прошел по пепелищу на четвертый этаж ТЦ, где все началось. Он увидел китайскую карусель, у которой, по словам посетителей центра, постоянно искрила проводка. Эпицентр пожара находился там, где были устроены бассейны с поролоновыми шариками. Буквально в двух шагах оттуда находился выход к эвакуационной лестнице, которой погибающим от удушья людям так и не удалось воспользоваться. Аварийный выход во время пожара был заблокирован.
Ольга Лиллевяли потеряла в пожаре трех дочерей: 11-летних Майю, Ксению и малышку Леру, которой не было и шести. Девочки до сих пор числятся пропавшими без вести. Муж Ольги Александр не может себе простить того, что так и не смог пробраться в горящий кинозал. Ведь он знал самый короткий маршрут.
Александр Ананьев: «Да, я вот точно знал, что сюда нужно пробиться. С мокрой тряпкой был, но я недалеко прошел».
Спустившись обратно на первый этаж, у дверей он встретил пожарных. Но те его слушать не стали.
Александр Ананьев: «Они не пошли за мной. У них было какое-то указание — пробежать по первому этажу, а потом вышли на улицу и по пожарной лестнице решили подниматься».
Еще до приезда первых пожарных расчетов первыми из здания вышли охранники и сотрудники торгового центра. В первую очередь администрация спасала не людей, а документацию. Открыв двери двух залов, про третий, где дети смотрели мультфильм, просто забыли. Но двери на ключ никто не закрывал. Это доказали и съемки с камер видеонаблюдения.
Игорь Востриков: «Нам предоставили записи с камер самого прохода в залы кинотеатра, на которых видно, что двери были незаперты. Люди, действительно, все выбегали, и остались только наши, потому что там был детский мультик с детишками».
В том самом третьем зале кинотеатра в огне сгорела вся семья Игоря Вострикова: жена, трое детей и его сестра.
Игорь Востриков: «Может, я и нашел себя в этом, чтобы не сидеть горем убиваться, а добиваться правды. Мне абсолютно терять сейчас больше нечего. Я мысленно погиб там со своими близкими».
Это его назвали организатором митинга у здания администрации области и обвинили в пиаре на крови. Но потом перед ним и другими рассерженными горожанами вице-губернатор Цивилев извинится, встав на колени.
Но до сих пор Востриков так и не знает, почему у спасателей не было нужного оборудования в первые минуты пожара и почему пожарные так и не попали в третий кинозал.
Игорь Востриков: «Они промедлили. Пока они добрались до выхода, в коридоре был густейший дым. И какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить двери и дожидаться спасателей».
Тот мужчина сам не рад, что выжил. Ведь при пожаре он потерял своих дочерей.
Михаил Трусов: «Когда мы подошли к дверям, оказалось, что там уже огонь. Огня я лично не видел, но дым и жарища оттуда шла. Мы решили ждать помощи внутри. Сидели, ждали. Я думаю, 15 минут мы продержались. Потом стали терять сознание».
От ядовитого дыма и огня гибли и те, кто пытался помочь людям выбраться из этого адского пекла. Учитель английского Татьяна Дарсалия сначала вывела свою дочь Элеонору, а потом вернулась за другими, но помочь не смогла ни детям, ни самой себе.
А пожарный Роман Давыдов в свой выходной день случайно оказался у торгового центра, но не остался в стороне и помог снять с крыши полыхающей «Зимний вишни» 13 человек. Второкурсник кадетского училища 17-летний Дмитрий Полухин на своих руках из пожара вынес троих.
Дмитрий Полухин: «Я больше всего опирался на слух. Был черный дым, ничего не видно, глаза резало. Потом услышал детские крики, плач».
Но ведь все эти сверхъестественные способности и не понадобилось бы, если бы все с самого начала было сделано правильно.
Под арестом уже семь человек: гендиректор компании владельца здания Юлия Богданова, начальник Госстройнадзора области Танзилия Комкова, управляющая Надежда Судденок, технический директор Георгий Соболев, разработчик системы противопожарной безопасности Игорь Полозиненко, сотрудник этой же компании Александр Никитин и охранник, отключивший систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин. Никто из них не признал своей вины.
Им остается разве что молить о прощении. Ведь как объяснить 11-летнему Серёже Москаленко почему у него нет больше сестренки, отца и матери. Накануне Сережа пришел в себя и ему рассказали, что он теперь сирота.
В Кемерове продолжают работать сразу несколько государственных комиссий и экспертных групп, в том числе и Следственный комитет России во главе с Александром Бастрыкиным, который сегодня прилетел в Кузбасс. Первым делом он приехал к ТЦ с цветами, пообщался с родными погибшим. По его словам, следователи по-прежнему рассматривают две версии: замыкание и поджог.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Ирина Жаворонкова: «Ночью пришла эсэмэска: „Что, мразь, спаслась?“»
В тот день была не ее смена. В «Зимке», как еще называли этот торговый центр кемеровчане, работала ее дочь София. В момент возгорания детской игровой зоны она находилась в трех метрах от источника пожара.
София Сигачкова, помощник контролера: «Я сразу разворачиваюсь и бегу к первому залу. Первый зал — самый большой, и там две двери. Наташа Наймушина открыла первую дверь, а я открыла вторую».
Евгений Лоханин с сыном из этого зала вышли последними. В считаные секунды коридор наполнился черным едким дымом, потом погас свет и в узких коридорах торгового центра началась паника.
Репортер НТВ Алексей Симахин прошел по пепелищу на четвертый этаж ТЦ, где все началось. Он увидел китайскую карусель, у которой, по словам посетителей центра, постоянно искрила проводка. Эпицентр пожара находился там, где были устроены бассейны с поролоновыми шариками. Буквально в двух шагах оттуда находился выход к эвакуационной лестнице, которой погибающим от удушья людям так и не удалось воспользоваться. Аварийный выход во время пожара был заблокирован.
Ольга Лиллевяли потеряла в пожаре трех дочерей: 11-летних Майю, Ксению и малышку Леру, которой не было и шести. Девочки до сих пор числятся пропавшими без вести. Муж Ольги Александр не может себе простить того, что так и не смог пробраться в горящий кинозал. Ведь он знал самый короткий маршрут.
Александр Ананьев: «Да, я вот точно знал, что сюда нужно пробиться. С мокрой тряпкой был, но я недалеко прошел».
Спустившись обратно на первый этаж, у дверей он встретил пожарных. Но те его слушать не стали.
Александр Ананьев: «Они не пошли за мной. У них было какое-то указание — пробежать по первому этажу, а потом вышли на улицу и по пожарной лестнице решили подниматься».
Еще до приезда первых пожарных расчетов первыми из здания вышли охранники и сотрудники торгового центра. В первую очередь администрация спасала не людей, а документацию. Открыв двери двух залов, про третий, где дети смотрели мультфильм, просто забыли. Но двери на ключ никто не закрывал. Это доказали и съемки с камер видеонаблюдения.
Игорь Востриков: «Нам предоставили записи с камер самого прохода в залы кинотеатра, на которых видно, что двери были незаперты. Люди, действительно, все выбегали, и остались только наши, потому что там был детский мультик с детишками».
В том самом третьем зале кинотеатра в огне сгорела вся семья Игоря Вострикова: жена, трое детей и его сестра.
Игорь Востриков: «Может, я и нашел себя в этом, чтобы не сидеть горем убиваться, а добиваться правды. Мне абсолютно терять сейчас больше нечего. Я мысленно погиб там со своими близкими».
Это его назвали организатором митинга у здания администрации области и обвинили в пиаре на крови. Но потом перед ним и другими рассерженными горожанами вице-губернатор Цивилев извинится, встав на колени.
Но до сих пор Востриков так и не знает, почему у спасателей не было нужного оборудования в первые минуты пожара и почему пожарные так и не попали в третий кинозал.
Игорь Востриков: «Они промедлили. Пока они добрались до выхода, в коридоре был густейший дым. И какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить двери и дожидаться спасателей».
Тот мужчина сам не рад, что выжил. Ведь при пожаре он потерял своих дочерей.
Михаил Трусов: «Когда мы подошли к дверям, оказалось, что там уже огонь. Огня я лично не видел, но дым и жарища оттуда шла. Мы решили ждать помощи внутри. Сидели, ждали. Я думаю, 15 минут мы продержались. Потом стали терять сознание».
От ядовитого дыма и огня гибли и те, кто пытался помочь людям выбраться из этого адского пекла. Учитель английского Татьяна Дарсалия сначала вывела свою дочь Элеонору, а потом вернулась за другими, но помочь не смогла ни детям, ни самой себе.
А пожарный Роман Давыдов в свой выходной день случайно оказался у торгового центра, но не остался в стороне и помог снять с крыши полыхающей «Зимний вишни» 13 человек. Второкурсник кадетского училища 17-летний Дмитрий Полухин на своих руках из пожара вынес троих.
Дмитрий Полухин: «Я больше всего опирался на слух. Был черный дым, ничего не видно, глаза резало. Потом услышал детские крики, плач».
Но ведь все эти сверхъестественные способности и не понадобилось бы, если бы все с самого начала было сделано правильно.
Под арестом уже семь человек: гендиректор компании владельца здания Юлия Богданова, начальник Госстройнадзора области Танзилия Комкова, управляющая Надежда Судденок, технический директор Георгий Соболев, разработчик системы противопожарной безопасности Игорь Полозиненко, сотрудник этой же компании Александр Никитин и охранник, отключивший систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин. Никто из них не признал своей вины.
Им остается разве что молить о прощении. Ведь как объяснить 11-летнему Серёже Москаленко почему у него нет больше сестренки, отца и матери. Накануне Сережа пришел в себя и ему рассказали, что он теперь сирота.
В Кемерове продолжают работать сразу несколько государственных комиссий и экспертных групп, в том числе и Следственный комитет России во главе с Александром Бастрыкиным, который сегодня прилетел в Кузбасс. Первым делом он приехал к ТЦ с цветами, пообщался с родными погибшим. По его словам, следователи по-прежнему рассматривают две версии: замыкание и поджог.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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