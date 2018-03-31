Посольство РФ направило ноту в британский МИД из-за обыска самолета «Аэрофлота»

Российские дипломаты потребовали объяснить причину обыска на борту самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту Хитроу.
Из заявления посольства РФ в Великобритании: «Сегодня мы стали свидетелями еще одной грубой провокации британских властей. Силами пограничной службы и таможни было досмотрено воздушное судно „Аэрофлота“, совершавшее рейс 2582/2583 Москва — Лондон — Москва».
В посольстве подчеркнули, что обыск на борту российского судна является чрезвычайной ситуацией. При этом российским дипломатам удалось отстоять присутствие капитана экипажа на борту во время обыска, цитирует ТАСС.
Сообщение пресс-службы посольства РФ в Великобритании: «Британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, что категорически запрещается действующими правилами. После прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира экипажа в досмотре воздушного судна».
Российские дипломаты потребовали объяснения причин происшествия в лондонском аэропорту.
Сообщение пресс-службы посольства РФ в Великобритании: «Наши попытки оперативно связаться с МИД Великобритании с целью выяснить причины некорректных действий британских сотрудников не привели к результатам. Посольством направлена нота с требованием к британской стороне дать разъяснения в связи с произошедшим».
Напомним, самолет компании «Аэрофлот», следующий рейсом 2583, вылетел из Лондона в Москву с задержкой почти на 3 часа из-за обыска, который в аэропорту Хитроу на борту лайнера устроили представители британской таможни и полиции. При этом представители британских властей не объяснили причины и цели происходящего, заставили экипаж покинуть воздушное судно. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает обыск властями Великобритании рейса авиакомпании «Аэрофлот» как провокацию.
Напомним, обыск российского самолета был осуществлен на фоне обострения российско-британских отношений из-за дела Скрипаля.
В посольстве подчеркнули, что обыск на борту российского судна является чрезвычайной ситуацией. При этом российским дипломатам удалось отстоять присутствие капитана экипажа на борту во время обыска, цитирует ТАСС.
Сообщение пресс-службы посольства РФ в Великобритании: «Британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, что категорически запрещается действующими правилами. После прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира экипажа в досмотре воздушного судна».
Российские дипломаты потребовали объяснения причин происшествия в лондонском аэропорту.
Сообщение пресс-службы посольства РФ в Великобритании: «Наши попытки оперативно связаться с МИД Великобритании с целью выяснить причины некорректных действий британских сотрудников не привели к результатам. Посольством направлена нота с требованием к британской стороне дать разъяснения в связи с произошедшим».
Напомним, самолет компании «Аэрофлот», следующий рейсом 2583, вылетел из Лондона в Москву с задержкой почти на 3 часа из-за обыска, который в аэропорту Хитроу на борту лайнера устроили представители британской таможни и полиции. При этом представители британских властей не объяснили причины и цели происходящего, заставили экипаж покинуть воздушное судно. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает обыск властями Великобритании рейса авиакомпании «Аэрофлот» как провокацию.
Напомним, обыск российского самолета был осуществлен на фоне обострения российско-британских отношений из-за дела Скрипаля.
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