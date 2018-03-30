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    Приведение к паритету: из РФ могут выслать 50 британских дипломатов

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    • Фото: UK in Russia / facebook.com
    Приведение к паритету: из РФ могут выслать 50 британских дипломатов

    Приведение к паритету: из РФ могут выслать 50 британских дипломатов

    Приведение к паритету: из РФ могут выслать 50 британских дипломатов
  • Фото: UK in Russia / facebook.com

    • Британский дипсостав в России более чем на 50 человек превышает российский в Британии, сообщил источник в МИД РФ.

    Судя по данным источника РИА Новости в МИД, Россию в течение месяца могут покинуть еще 50 сотрудников британских дипломатических ведомств.

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    Ранее сегодня Москва потребовала от Великобритании привести штат сотрудников британских дипучреждений в РФ в соответствие с численностью российских дипучреждений в Британии. На приведение численности сотрудников к паритету Москва дала Лондону один месяц.

    Сегодня же Россия объявила персонами нон грата дипломатов 23 трех стран — это зеркальные меры, принятые в ответ на высылку российских дипломатов из-за дела Скрипаля.

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    А накануне Москва в ответ на высылку 60 российских дипломатов из США заявила об объявлении персонами нон грата 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Петербурге.

    Ранее в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании нашу страну покинули 23 сотрудника британских посольств. Кроме того, закрылось консульство Великобритании в Петербурге и была остановлена деятельность Британского совета.

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