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    В аэропорту Лондона беспричинно обыскали самолет «Аэрофлота»

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    • Фото: Reuters © 2018, Chris Radburn
    В аэропорту Лондона беспричинно обыскали самолет «Аэрофлота»

    В аэропорту Лондона беспричинно обыскали самолет «Аэрофлота»

    В аэропорту Лондона беспричинно обыскали самолет «Аэрофлота»
  • Фото: Reuters © 2018, Chris Radburn

    • Власти Великобритании без всяких оснований провели осмотр на борту самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту.

    Об этом сообщил ТАСС источник в российской авиакомпании. По словам собеседника агентства, представители британских властей при осмотре самолета заставили всех членов экипажа покинуть воздушное судно.

    Как следует из расписания, «Аэрофлот» выполняет рейсы в аэропорт Хитроу.

    На этот инцидент уже отреагировали в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Москва расценивает досмотр властями Великобритании рейса авиакомпании «Аэрофлот» как провокацию.

    Все это произошло на фоне резкого обострения российско-британских отношений из-за дела Скрипаля.

    Напомним, что накануне в лондонском аэропорту «Гатвик» также имел место инцидент с российским самолетом. Британские СМИ сообщили, что самолет компании «Россия» повредил ногу сотруднику наземной службы аэропорта.

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