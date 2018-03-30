В аэропорту Лондона беспричинно обыскали самолет «Аэрофлота»

Власти Великобритании без всяких оснований провели осмотр на борту самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту.
Об этом сообщил ТАСС источник в российской авиакомпании. По словам собеседника агентства, представители британских властей при осмотре самолета заставили всех членов экипажа покинуть воздушное судно.
Как следует из расписания, «Аэрофлот» выполняет рейсы в аэропорт Хитроу.
На этот инцидент уже отреагировали в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Москва расценивает досмотр властями Великобритании рейса авиакомпании «Аэрофлот» как провокацию.
Все это произошло на фоне резкого обострения российско-британских отношений из-за дела Скрипаля.
Напомним, что накануне в лондонском аэропорту «Гатвик» также имел место инцидент с российским самолетом. Британские СМИ сообщили, что самолет компании «Россия» повредил ногу сотруднику наземной службы аэропорта.
Как следует из расписания, «Аэрофлот» выполняет рейсы в аэропорт Хитроу.
На этот инцидент уже отреагировали в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Москва расценивает досмотр властями Великобритании рейса авиакомпании «Аэрофлот» как провокацию.
Все это произошло на фоне резкого обострения российско-британских отношений из-за дела Скрипаля.
Напомним, что накануне в лондонском аэропорту «Гатвик» также имел место инцидент с российским самолетом. Британские СМИ сообщили, что самолет компании «Россия» повредил ногу сотруднику наземной службы аэропорта.
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