Из-за обыска в Лондоне самолет «Аэрофлота» вылетел в Москву с задержкой

Лайнер компании «Аэрофлот», который беспричинно обыскали в аэропорту Хитроу, вылетел в Москву с опозданием почти на 3 часа.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на информацию компании «Аэрофлот», рейс 2583 вылетел из Лондона в Москву в 19:54 по лондонскому времени (21:54 по Москве), задержавшись на 2 часа 39 минут. В Москву лайнер должен прибыть в ночь на субботу в 01:39.
В пресс-службе лондонского аэропорта Хитроу отказались комментировать произошедшее, предложив обратиться по этому вопросы в МВД Великобритании, пишет ТАСС. В МВД ситуацию пока не комментируют. А в Британской транспортной полиции заявили о своей непричастности к обыску, указав, что аэропорт Хитроу находится в зоне ответственности Службы полиции Лондона. Однако Скотленд-Ярд на своей странице в Twitter разместил сообщение, что его сотрудники не занимались осмотром российского самолета.
Ранее стало известно, что в аэропорту Хитроу на борт самолета, который готовился принять пассажиров и вылететь в Москву, поднялись сотрудники британской полиции и таможни и заявили о необходимости проведения обыска судна, не объяснив причин и целей происходящего. При осмотре самолета всех членов экипажа заставили покинуть воздушное судно. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает обыск властями Великобритании рейса авиакомпании «Аэрофлот» как провокацию.
Напомним, обыск российского самолета был осуществлен на фоне резкого обострения российско-британских отношений из-за дела Скрипаля.
В пресс-службе лондонского аэропорта Хитроу отказались комментировать произошедшее, предложив обратиться по этому вопросы в МВД Великобритании, пишет ТАСС. В МВД ситуацию пока не комментируют. А в Британской транспортной полиции заявили о своей непричастности к обыску, указав, что аэропорт Хитроу находится в зоне ответственности Службы полиции Лондона. Однако Скотленд-Ярд на своей странице в Twitter разместил сообщение, что его сотрудники не занимались осмотром российского самолета.
Ранее стало известно, что в аэропорту Хитроу на борт самолета, который готовился принять пассажиров и вылететь в Москву, поднялись сотрудники британской полиции и таможни и заявили о необходимости проведения обыска судна, не объяснив причин и целей происходящего. При осмотре самолета всех членов экипажа заставили покинуть воздушное судно. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает обыск властями Великобритании рейса авиакомпании «Аэрофлот» как провокацию.
Напомним, обыск российского самолета был осуществлен на фоне резкого обострения российско-британских отношений из-за дела Скрипаля.
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