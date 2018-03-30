Белый дом: Вашингтон готов ответить на высылку американских дипломатов из РФ

Администрация Белого дома распространила заявление, в котором говорится, что высылка американских дипломатов из России «не стала неожиданностью» для Вашингтона.
Власти США назвали высланных российских дипломатов «необъявленными российскими разведчиками» и заявили, что зеркальные меры России в отношении США «не стали неожиданностью». При этом саму высылку российских дипломатических работников из США, в ответ на которую Россия и применила зеркальные меры, в Вашингтоне считают «адекватной».
Из текста заявления пресс-службы Белого дома: «Сегодняшний шаг России по высылке американских дипломатов знаменует дальнейшее ухудшение в отношениях между Соединёнными Штатами и Россией. Выдворение необъявленных российских разведчиков Соединёнными Штатами и более чем двумя десятками стран-партнеров и союзников по НАТО ранее на этой неделе было адекватным ответом на российскую атаку на британской земле. Российские ответные меры не были неожиданностью, и США займутся этим».
Аналогичную точку зрения озвучили и в Госдепартаменте США. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт выступила перед журналистами, выразив глубочайшее возмущение ответными действиями российской стороны. По словам Науэрт, действиям России по высылке американских дипломатов «нет никаких оправданий».
Напомним, решение о высылке сотрудников американских посольстви закрытии консульства США в Петербурге было принято Россией в качестве ответной меры на выдворение из Соединённых Штатов российских дипломатических работников. В четверг посол США Джон Хантсман был вызван в МИД РФ, где ему вручили ноту протеста, в связи с решением Вашингтона о выдворении 60 российских дипломатов и закрытии Генконсульства РФ в Сиэтле. На эти меры США пошли из-за обвинений в якобы причастности России, к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Официальный Лондон потребовал от своих союзников принять меры в отношении России и выслать российских дипломатов. На поводу Британии пошли более десятка стран ЕС, а также Австралия, Украина и Канада.
Американский посол в Москве Джон Хантсман не исключил, что США пойдут на арест российских активов. В Кремле в ответ заявили, что подобный шаг нанесет урон имиджу США.
Из текста заявления пресс-службы Белого дома: «Сегодняшний шаг России по высылке американских дипломатов знаменует дальнейшее ухудшение в отношениях между Соединёнными Штатами и Россией. Выдворение необъявленных российских разведчиков Соединёнными Штатами и более чем двумя десятками стран-партнеров и союзников по НАТО ранее на этой неделе было адекватным ответом на российскую атаку на британской земле. Российские ответные меры не были неожиданностью, и США займутся этим».
Аналогичную точку зрения озвучили и в Госдепартаменте США. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт выступила перед журналистами, выразив глубочайшее возмущение ответными действиями российской стороны. По словам Науэрт, действиям России по высылке американских дипломатов «нет никаких оправданий».
Напомним, решение о высылке сотрудников американских посольстви закрытии консульства США в Петербурге было принято Россией в качестве ответной меры на выдворение из Соединённых Штатов российских дипломатических работников. В четверг посол США Джон Хантсман был вызван в МИД РФ, где ему вручили ноту протеста, в связи с решением Вашингтона о выдворении 60 российских дипломатов и закрытии Генконсульства РФ в Сиэтле. На эти меры США пошли из-за обвинений в якобы причастности России, к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Официальный Лондон потребовал от своих союзников принять меры в отношении России и выслать российских дипломатов. На поводу Британии пошли более десятка стран ЕС, а также Австралия, Украина и Канада.
Американский посол в Москве Джон Хантсман не исключил, что США пойдут на арест российских активов. В Кремле в ответ заявили, что подобный шаг нанесет урон имиджу США.
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