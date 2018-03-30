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    МЧС: состояние воздуха в Волоколамске не требует введения режима ЧС

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    МЧС: состояние воздуха в Волоколамске не требует введения режима ЧС

    МЧС: состояние воздуха в Волоколамске не требует введения режима ЧС

    В Волоколамске специалисты МЧС ведут мониторинг концентрации в воздухе вредных веществ.

    Как передает «Интерфакс», подмосковные спасатели не получали распоряжений о введении режима чрезвычайной ситуации в Волоколамске. Вопрос об этом будет поднят на ведомственном заседании в пятницу.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области: «Комиссия по чрезвычайным ситуациям в пятницу рассмотрит вопрос о введении соответствующего режима в Волоколамске. Однако пока распоряжений о применении сил и средств в рамках такого режима не поступало».

    В МЧС подчеркнули, что состояние воздуха в городе в четверг вечером не вызывает опасений у специалистов, необходимости в мерах экстренного реагирования нет.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области: «Предельно допустимые концентрации вредных веществ не превышены. Ситуация штатная, угрозы здоровью жителей нет».

    Ранее исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Вихарев заявил жителям и журналистам, что в Волоколамском районе вводят процедуру режима повышенной готовности к предупреждению и ликвидации ЧС.

    Сергей Полетыкин, начальник ГУ МЧС России по Московской области: «Существуют критерии введения чрезвычайной ситуации, которые прописаны в нормативно-правовых актах, в постановлении правительства РФ и в приказах, зарегистрированных в Минюсте. То, что принято решение о введении режима повышенной готовности, — это наиболее приемлемое и правильное решение, которое приняло руководство Волоколамского района. Все мероприятия, которые сопутствуют данному режиму, они будут осуществляться и уже осуществляются на территории муниципального образования».

    Полетыкин подчеркнул, что режим повышенной готовности подразумевает организацию мониторинга окружающей среды и информирование населения, пишет РИА Новости.

    Напомним, жители Волоколамска жалуются на неприятный запах и начали устраивать митинги с требованием закрыть мусорный полигон «Ядрово». 21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа, из-за которого за помощью к врачам обратились почти 150 человек, включая детей.

    смотретьГлава Волоколамского района Подмосковья отправлен в отставку
    Глава Волоколамского района Подмосковья отправлен в отставку
    Чтобы решить проблему и устранить неприятный запах, на свалке установили специальные аэрозольные пушки. Глава Волоколамского муниципального района Евгений Гаврилов лишился должности. Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил решить проблему до 15 июня.

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