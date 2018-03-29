Британские медики рассказали о быстром выздоровлении дочери Скрипаля

Юлия Скрипаль, отравленная в Британии, находится в стабильном и некритичном состоянии, она быстро восстанавливается, сообщили в Национальной службе здравоохранения Великобритании.
33-летняя дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, найденная вместе с отцом в бессознательном состоянии в британском Солсбери в начале марта, пошла на поправку, сообщает Associated Press.
Представитель британской Национальной службы здравоохранения Великобритании: «Мы рады сообщить, что Юлия Скрипаль быстро идет на поправку и больше не находится в критическом состоянии».
Между тем Сергей Скрипаль по-прежнему остается в критическом состоянии.
Ранее один из британских судей, знакомый с ходом расследования «дела в Солсбери», отмечал, что из-за воздействия отравляющего вещества умственные способности Сергея и Юлии Скрипалей могут пострадать. Об этом якобы говорят результаты медицинских анализов.
Ранее СК РФ запросил у Великобритании правовую помощь по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль в Солсбери. Следователи потребовали предоставить копии материалов уголовного расследования по этому делу и результаты осмотра места, где ее нашли в бессознательном состоянии. Впрочем, Лондон отказывается предоставить российской стороне какую-либо информацию о состоянии потерпевших и о ходе расследования.
Напомним, что накануне в Скотленд-Ярде заявили о том, что Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия, которая имеет российское гражданство, попали под действие нервно-паралитического вещества у себя дома в Солсбери. Сегодня британские журналисты увидели, что в доме Скрипаля снята с петель дверь, а дверной проем забит фанерой. Ранее сыщики спилили и унесли лавочку, на которой нашли отравленных.
Скрипали были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Лондон, не предъявив никаких доказательств, обвинил в произошедшем Москву и выслал из страны 23 российских дипломата. Лондон также потребовал от своих союзников принять в отношении России аналогичные меры. 26 марта стало известно власти США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. О высылке российских дипломатов также объявили несколько стран ЕС, в том числе Франция, Германия и Польша. Сегодня к ним присоединилась Грузия.
Представитель британской Национальной службы здравоохранения Великобритании: «Мы рады сообщить, что Юлия Скрипаль быстро идет на поправку и больше не находится в критическом состоянии».
Между тем Сергей Скрипаль по-прежнему остается в критическом состоянии.
Ранее один из британских судей, знакомый с ходом расследования «дела в Солсбери», отмечал, что из-за воздействия отравляющего вещества умственные способности Сергея и Юлии Скрипалей могут пострадать. Об этом якобы говорят результаты медицинских анализов.
Ранее СК РФ запросил у Великобритании правовую помощь по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль в Солсбери. Следователи потребовали предоставить копии материалов уголовного расследования по этому делу и результаты осмотра места, где ее нашли в бессознательном состоянии. Впрочем, Лондон отказывается предоставить российской стороне какую-либо информацию о состоянии потерпевших и о ходе расследования.
Напомним, что накануне в Скотленд-Ярде заявили о том, что Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия, которая имеет российское гражданство, попали под действие нервно-паралитического вещества у себя дома в Солсбери. Сегодня британские журналисты увидели, что в доме Скрипаля снята с петель дверь, а дверной проем забит фанерой. Ранее сыщики спилили и унесли лавочку, на которой нашли отравленных.
Скрипали были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Лондон, не предъявив никаких доказательств, обвинил в произошедшем Москву и выслал из страны 23 российских дипломата. Лондон также потребовал от своих союзников принять в отношении России аналогичные меры. 26 марта стало известно власти США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. О высылке российских дипломатов также объявили несколько стран ЕС, в том числе Франция, Германия и Польша. Сегодня к ним присоединилась Грузия.
Комментарии