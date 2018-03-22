Британский судья заявил об ухудшении умственных способностей Скрипаля

Британский судья заявил, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в Солбсери, находятся в критическом, но стабильном состоянии.
При этом судья подчеркнул, что врачи опасаются, что состояние здоровья Скрипаля и его дочери может быстро ухудшиться.
Также он сообщил, что результаты медицинских анализов указывают на то, что их умственные способности могут пострадать.
Между тем сегодня стало известно, что полицейский Ник Бэйли, пострадавший при расследовании отравления, выписался из больницы. Он уже заявил, что не будет давать никаких интервью, подчеркнув при этом, что для него «привычная жизнь, возможно, никогда не будет прежней», передает ТАСС.
Отметим, что ранее сегодня британский суд разрешил отправить образцы крови Скрипаля и его дочери в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Также специалисты ОЗХО уже занимаются анализом вещества, которым был отравлен бывший британский шпион.
Напомним, Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон поспешил обвинить в причастности к произошедшему Москву, заявив, что Скрипали были отравлены веществом «Новичок».
В Москве категорически отвергли все обвинения, назвав их голословными и бездоказательными. Также МИД РФ указал на нестыковки в деле Скрипаля и потребовал предоставить информацию о ходе расследования, а также состоянии пострадавших граждан РФ.
Также он сообщил, что результаты медицинских анализов указывают на то, что их умственные способности могут пострадать.
Между тем сегодня стало известно, что полицейский Ник Бэйли, пострадавший при расследовании отравления, выписался из больницы. Он уже заявил, что не будет давать никаких интервью, подчеркнув при этом, что для него «привычная жизнь, возможно, никогда не будет прежней», передает ТАСС.
Отметим, что ранее сегодня британский суд разрешил отправить образцы крови Скрипаля и его дочери в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Также специалисты ОЗХО уже занимаются анализом вещества, которым был отравлен бывший британский шпион.
Напомним, Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон поспешил обвинить в причастности к произошедшему Москву, заявив, что Скрипали были отравлены веществом «Новичок».
В Москве категорически отвергли все обвинения, назвав их голословными и бездоказательными. Также МИД РФ указал на нестыковки в деле Скрипаля и потребовал предоставить информацию о ходе расследования, а также состоянии пострадавших граждан РФ.
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