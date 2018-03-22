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    Суд разрешил отправить кровь Скрипалей на анализ в ОЗХО

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    Суд разрешил отправить кровь Скрипалей на анализ в ОЗХО

    Суд разрешил отправить кровь Скрипалей на анализ в ОЗХО

    Образцы крови Сергея Скрипаля, завербованного британскими спецслужбами, и его дочери Юлии решили отправить в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

    Соответствующее решение принял Британский суд, сообщает Sky News.

    Отметим, что в начале этой недели ОЗХО занялась анализом вещества, которым был отравлен бывший британский шпион. Отмечалось, что исследование займет две-три недели.

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    Напомним, Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. В Лондоне поспешили обвинить в причастности к произошедшему Россию и заявили, что Скрипали были отравлены веществом «Новичок».

    В Москве категорически отвергли все обвинения, назвав их голословными. Также МИД РФ указал на нестыковки в деле Скрипаля и потребовали от Лондона предоставить информацию о ходе расследования. Произошедшее в Солсбери назвали терактом против российских граждан.

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