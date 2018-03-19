Эксперты ОЗХО подключились к расследованию дела Скрипаля

В Солсбери, где были отравлены
экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь, прибыла помощь из-за границы.
Представители Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), вероятно, отправятся сначала в лабораторию Портон Даун, которая проводила расследование и уже получила от своего правительства 48 миллионов фунтов на дальнейшее развитие. Это похоже на гонорар в благодарность за проведенное расследование. Затем представители ОЗХО побеседуют с британскими полицейскими, те предоставят им данные, которые удалось обнаружить.
Следствие распространилось даже на могилу жены Скрипаля и его сына, смерти которых не считались подозрительными. Появилась версия, что яд якобы содержался в цветах, которые Скрипаль отнес на могилу жены. По другой версии, яд якобы находился в сумке, которую дочь Скрипаля Юлия привезла из России. А сегодня циркулирует новая версия: газ якобы попал в вентиляцию их машины. Но, судя по тому, что версии эти появляются утром и исчезают к вечеру, это все — «сухой корм» для британской прессы.
Первые результаты расследования по отравлению в Солсбери ОЗХО сможет опубликовать не раньше чем через две недели. Если бы международные эксперты были приглашены сразу, то уже было бы готово их заключение. Но Британия согласилась на участие в расследовании международных экспертов
Российский президент, впервые комментируя сегодня произошедшее в Солсбери, напомнил, что у России нет и не могло быть мотивов для подобного покушения накануне президентских выборов и ЧМ по футболу.
Владимир Путин: «У России просто нет таких средств. Мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей, причем сделали это первыми в отличие от некоторых наших партнеров, которые обещали это сделать, но своих обязательств до сих пор, к сожалению, не сдержали. Поэтому мы готовы к сотрудничеству, мы сразу об этом сказали, готовы принять участие в необходимых расследованиях, но для этого нужно, чтобы была заинтересованность и с обратной стороны. Мы пока этого не видим, но мы не снимаем с повестки дня возможность совместной работы».
Подробности — в видеоматериале.
Следствие распространилось даже на могилу жены Скрипаля и его сына, смерти которых не считались подозрительными. Появилась версия, что яд якобы содержался в цветах, которые Скрипаль отнес на могилу жены. По другой версии, яд якобы находился в сумке, которую дочь Скрипаля Юлия привезла из России. А сегодня циркулирует новая версия: газ якобы попал в вентиляцию их машины. Но, судя по тому, что версии эти появляются утром и исчезают к вечеру, это все — «сухой корм» для британской прессы.
Первые результаты расследования по отравлению в Солсбери ОЗХО сможет опубликовать не раньше чем через две недели. Если бы международные эксперты были приглашены сразу, то уже было бы готово их заключение. Но Британия согласилась на участие в расследовании международных экспертов
Российский президент, впервые комментируя сегодня произошедшее в Солсбери, напомнил, что у России нет и не могло быть мотивов для подобного покушения накануне президентских выборов и ЧМ по футболу.
Владимир Путин: «У России просто нет таких средств. Мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей, причем сделали это первыми в отличие от некоторых наших партнеров, которые обещали это сделать, но своих обязательств до сих пор, к сожалению, не сдержали. Поэтому мы готовы к сотрудничеству, мы сразу об этом сказали, готовы принять участие в необходимых расследованиях, но для этого нужно, чтобы была заинтересованность и с обратной стороны. Мы пока этого не видим, но мы не снимаем с повестки дня возможность совместной работы».
Подробности — в видеоматериале.
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