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    Джонсон: Лондон готов сотрудничать с Москвой в расследовании дела Скрипаля

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    • Фото: Reuters © 2018, Henry Nicholls
    Джонсон: Лондон готов сотрудничать с Москвой в расследовании дела Скрипаля

    Джонсон: Лондон готов сотрудничать с Москвой в расследовании дела Скрипаля

    Джонсон: Лондон готов сотрудничать с Москвой в расследовании дела Скрипаля
  • Фото: Reuters © 2018, Henry Nicholls

    • Великобритания готова допустить Россию к расследованию покушения на Сергея и Юлию Скрипалей и смерти Николая Глушкова, заявил глава британского МИД Борис Джонсон.

    Великобритания готова к совместной работе с Россией в расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипалей, а также смерти бывшего соратника Бориса Березовского Николая Глушкова. Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Би-би-си.

    Борис Джонсон, глава МИД Великобритании: «Мы бы хотели сотрудничества с РФ по этому вопросу в ближайшие дни… Мы сделаем все возможное, чтобы помочь раскрыть причины того, что случилось».

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    Джонсон также сообщил, что в понедельник эксперты ОЗХО прибудут в Великобританию, чтобы провести анализ вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.

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    Ранее в Скотленд-Ярде сообщили, что расследование покушения на бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может продлиться до нескольких месяцев. Российский Следственный комитет начал собственное расследование покушения, а также возбудил уголовное дело об убийстве бывшего соратника Бориса Березовского Николая Глушкова, чье тело с признаками удушения было найдено в квартире в Лондоне. Британская полиция также полагает, что смерть Глушкова была насильственной.

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