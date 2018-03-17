Мэй: Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала в ближайшее время определиться с реакцией Лондона на высылку Москвой британских дипломатов. Причем сделать это Великобритания собирается совместно со своими международными партнерами.
Мэй пообещала в ближайшие дни определиться с новыми антироссийскими шагами и сделать это совместно с союзниками.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Мы рассмотрим наши будущие шаги в ближайшие дни вместе с нашими союзниками и партнерами».
Премьер-министр добавила, что Британия «не потерпит угрозы жизням британских подданных и других людей на территории страны от российского правительства» и заявила об «акте российской агрессии».
Тереза Мэй: «Мы никогда не потерпим угрозы жизням подданных Британии и других на территории Британии от российского правительства… Этот акт российской агрессии является полной противоположностью либеральным и демократическим ценностям, которые определяют Соединенное Королевство».
Ранее официальный Лондон без каких-либо доказательств возложил вину за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери на Россию, после чего потребовал высылки 23 российских дипломатов из страны. В ответ сегодня МИД РФ также объявил о высылке 23 британских дипломатов. Они должны покинуть территорию РФ в течение недели. Кроме того, Москва закрывает консульство Великобритании в Петербурге и запрещает деятельность Британского совета. В МИД РФ добавили, что если в отношении страны будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.
Напомним, что 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», который, как утверждают в Лондоне, скорее всего, был разработан в России. Также вчера глава МИД Борис Джонсон шокировал Кремль заявлением, что приказ отравить Скрипаля отдал лично глава российского государства.
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что существует большая вероятность (highly likely), что вещество, которое применили против Скрипаля и его дочери, проистекает из лабораторий США и Великобритании.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Мы рассмотрим наши будущие шаги в ближайшие дни вместе с нашими союзниками и партнерами».
Премьер-министр добавила, что Британия «не потерпит угрозы жизням британских подданных и других людей на территории страны от российского правительства» и заявила об «акте российской агрессии».
Тереза Мэй: «Мы никогда не потерпим угрозы жизням подданных Британии и других на территории Британии от российского правительства… Этот акт российской агрессии является полной противоположностью либеральным и демократическим ценностям, которые определяют Соединенное Королевство».
Ранее официальный Лондон без каких-либо доказательств возложил вину за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери на Россию, после чего потребовал высылки 23 российских дипломатов из страны. В ответ сегодня МИД РФ также объявил о высылке 23 британских дипломатов. Они должны покинуть территорию РФ в течение недели. Кроме того, Москва закрывает консульство Великобритании в Петербурге и запрещает деятельность Британского совета. В МИД РФ добавили, что если в отношении страны будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.
Напомним, что 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», который, как утверждают в Лондоне, скорее всего, был разработан в России. Также вчера глава МИД Борис Джонсон шокировал Кремль заявлением, что приказ отравить Скрипаля отдал лично глава российского государства.
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что существует большая вероятность (highly likely), что вещество, которое применили против Скрипаля и его дочери, проистекает из лабораторий США и Великобритании.
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