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    СК запросил у Великобритании правовую помощь по делу россиянки Юлии Скрипаль

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    • Фото: facebook.com
    СК запросил у Великобритании правовую помощь по делу россиянки Юлии Скрипаль

    СК запросил у Великобритании правовую помощь по делу россиянки Юлии Скрипаль

    СК запросил у Великобритании правовую помощь по делу россиянки Юлии Скрипаль
  • Фото: facebook.com

    • Следственный комитет России передал для направления компетентным органам Великобритании запрос о правовой помощи по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль в Солсбери.

    Следственные органы РФ просят у Британии предоставить копии материалов уголовного расследования по делу отравления россиянки Юлии Скрипаль и результаты осмотра места обнаружения ее в бессознательном состоянии.

    Светлана Петренко, официальный представитель СК: «В запросе российская сторона просит британских коллег совершить ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления, а также предоставить копии материалов уголовного расследования, в том числе результаты осмотра места обнаружения Юлии Скрипаль в бессознательном состоянии, результаты ее медицинского освидетельствования и проведенных экспертиз».

    СК РФ подтверждает готовность к дальнейшему сотрудничеству с компетентными органами Великобритании в рамках расследования покушения на убийство Юлии Скрипаль, отметили в ведомстве.

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    Скотленд-Ярд: Скрипалей отравили у входа в дом
    Ранее в Скотленд-Ярде заявили о том, что Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия, которая имеет российское гражданство, попали под действие нервно-паралитического вещества у себя дома в Солсбери.

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    Напомним, Скрипали были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Лондон, не предъявив никаких доказательств, обвинил в произошедшем Москву и выслал из страны 23 российских дипломата. Лондон также потребовал от своих союзников принять в отношении России аналогичные меры. 26 марта стало известно власти США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. О высылке российских дипломатов также объявили несколько стран ЕС, в том числе Франция, Германия и Польша.

    В МИД РФ назвали обвинения британских властей «крупнейшей манипуляцией мировым общественным мнением». В российском внешнеполитическом ведомстве выразили недоумение заключением британских властей «об ответственности государства в химической атаке на основании шести картинок».

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