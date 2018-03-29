МИД Австрии отказывается подчиниться британскому давлению и выслать российских дипломатов

Глава МИД Австрии заявила, что Вена не откажется от решения воздержаться от высылки российских дипломатов РФ.
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что ее страна полностью исключает возможность принятия национальных мер в отношении России из-за так называемого дела Сергея Скрипаля и не передумает отказываться от высылки российских дипломатов.
Карин Кнайсль, министр иностранных дел Австрии: «Если всё будет указывать на то, что данный случай относится к России, или она отдавала такое распоряжение, тогда на основе конвенции о запрещении химоружия может быть разработан механизм принятия многосторонних действий в отношении России. Двусторонние же действия с нашей стороны не стоят для нас на повестке дня, мы высылку дипломатов исключаем».
Кнайсль также подтвердила, что британский посол не раз требовал от австрийских властей принять определенные меры против Москвы в связи с делом Скрипаля. Дипломат также подчеркнула, что ограничение дипломатического присутствия России в Австрии сделает диалог на площадке ОБСЕ совершенно невозможным, цитирует ТАСС.
Карин Кнайсль: «В Вене находится штаб-квартира ОБСЕ, и каждый четверг там собираются представители стран — участниц организации. Там ведется обсуждение вопросов между Востоком и Западом. Если ограничивать российское дипломатическое присутствие, тогда важнейший диалог на уровне государственных служащих, а именно дипломатов, там будет совершенно невозможен».
Напомним, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Лондон, не предъявив никаких доказательств, обвинил в произошедшем Москву и выслал из страны 23 российских дипломата. Лондон также потребовал от других стран ЕС принять в отношении России аналогичные меры. 26 марта стало известно власти США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Выслать российских дипломатов решили еще несколько стран ЕС, в том числе Франция, Германия и Польша.
В МИД РФ назвали обвинения британских властей «крупнейшей манипуляцией мировым общественным мнением».
Карин Кнайсль, министр иностранных дел Австрии: «Если всё будет указывать на то, что данный случай относится к России, или она отдавала такое распоряжение, тогда на основе конвенции о запрещении химоружия может быть разработан механизм принятия многосторонних действий в отношении России. Двусторонние же действия с нашей стороны не стоят для нас на повестке дня, мы высылку дипломатов исключаем».
Кнайсль также подтвердила, что британский посол не раз требовал от австрийских властей принять определенные меры против Москвы в связи с делом Скрипаля. Дипломат также подчеркнула, что ограничение дипломатического присутствия России в Австрии сделает диалог на площадке ОБСЕ совершенно невозможным, цитирует ТАСС.
Карин Кнайсль: «В Вене находится штаб-квартира ОБСЕ, и каждый четверг там собираются представители стран — участниц организации. Там ведется обсуждение вопросов между Востоком и Западом. Если ограничивать российское дипломатическое присутствие, тогда важнейший диалог на уровне государственных служащих, а именно дипломатов, там будет совершенно невозможен».
Напомним, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Лондон, не предъявив никаких доказательств, обвинил в произошедшем Москву и выслал из страны 23 российских дипломата. Лондон также потребовал от других стран ЕС принять в отношении России аналогичные меры. 26 марта стало известно власти США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Выслать российских дипломатов решили еще несколько стран ЕС, в том числе Франция, Германия и Польша.
В МИД РФ назвали обвинения британских властей «крупнейшей манипуляцией мировым общественным мнением».
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