Лгавший о сотнях погибших в Кемерове украинский пранкер сам объявил награду за свою поимку

Информация о вознаграждении в 12 млн рублей, которую назначили кемеровские активисты за помощь в поимке украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя — Никита Кувиков), оказалась фейком, распространенным самим Кувиковым.
Объявление о награде за поимку Евгения Вольнова, распространявшего ложь о сотнях погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, появилось сегодня в соцсетях. Позже РИА Новости взяло телефонный комментарий у одного из «активистов», который представился Геннадием и заявил буквально следующее: «Меня и моих друзей шокировала и сама трагедия, и поведение этого пранкера. Так как следственные органы РФ возбудили против него дело, мы решили ускорить процесс, понимая, что доставить его из-за границы будет сложно».
Однако на деле выяснилось, что указанный в объявлении номер телефона принадлежал самому телефонному хулигану.
Напомним, после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которой, по последним данным, стали 64 человека, Евгений Вольнов начал звонить в кемеровские морги и от имени сотрудника МЧС стал рекомендовать готовить места для 300 погибших. Также он обращался в госорганы и, представляясь сотрудником администрации президента, советовал убрать цветы и игрушки, принесенные кемеровчанами к месту пожара.
Сегодня Следственый возбудил против Вольнова уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды». Суд заочно арестовал пранкера, он объявлен в международный розыск. Сам же Вольнов сегодня заявил, что занимался провокациями для того, чтобы отомстить россиянам, которые, по его мнению, виновны в «уничтожении украинских граждан».
Однако на деле выяснилось, что указанный в объявлении номер телефона принадлежал самому телефонному хулигану.
Напомним, после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которой, по последним данным, стали 64 человека, Евгений Вольнов начал звонить в кемеровские морги и от имени сотрудника МЧС стал рекомендовать готовить места для 300 погибших. Также он обращался в госорганы и, представляясь сотрудником администрации президента, советовал убрать цветы и игрушки, принесенные кемеровчанами к месту пожара.
Сегодня Следственый возбудил против Вольнова уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды». Суд заочно арестовал пранкера, он объявлен в международный розыск. Сам же Вольнов сегодня заявил, что занимался провокациями для того, чтобы отомстить россиянам, которые, по его мнению, виновны в «уничтожении украинских граждан».
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