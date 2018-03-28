Украинский пранкер назвал ложь о сотнях погибших в Кемерове «сатисфакцией»

Украинский пранкер Никита Кувиков, известный в Сети как Евгений Вольнов, объяснил, зачем он распространял ложные сообщения о сотнях погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
В интервью «Говорит Москва» Вольнов заявил, что занимался провокациями для того, чтобы отомстить России, которая, по его мнению, «уничтожает украинских граждан». Вольнов заявил, что считает виновным каждого гражданина РФ.
Евгений Вольнов, пранкер: «Вы ждете от украинского гражданина, что он будет вам улыбаться? Я могу вам скинуть видео с кемеровчанином, который рассказывает, почему он приехал „убивать хохлов“. Для меня это скорее сатисфакция».
Вольнов также отметил, что как пранкер никакой материальной выгоды от своей провокации в Кемерове не получил. Также он заявил, что не видит смысла скрываться от российского следствия.
Евгений Вольнов: «Зачем мне скрываться от Следственного комитета, если законодательство Российской Федерации ко мне никакого отношения не имеет? Естественно, я не в России, у меня есть мозги».
Напомним, 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар, жертвами которого, по последним официальным данным, стали 64 человек, в том числе 41 ребенок. В первые сутки после трагедии Вольнов принялся звонить в кемеровские морги, представляясь сотрудником МЧС, и рекомендовать готовить места для 300 жертв пожара. Также он обращался в госорганы и, представляясь неким «Поздняковым из администрации президента», рекомендовал убрать цветы и игрушки, которые стали приносить к ТЦ скорбящие кемеровчане.
Сегодня Следственный комитет РФ сообщил, что возбудил против Вольнова дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти и вражды»). В ближайшее время пранкер будет объявлен в розыск.
Евгений Вольнов, пранкер: «Вы ждете от украинского гражданина, что он будет вам улыбаться? Я могу вам скинуть видео с кемеровчанином, который рассказывает, почему он приехал „убивать хохлов“. Для меня это скорее сатисфакция».
Вольнов также отметил, что как пранкер никакой материальной выгоды от своей провокации в Кемерове не получил. Также он заявил, что не видит смысла скрываться от российского следствия.
Евгений Вольнов: «Зачем мне скрываться от Следственного комитета, если законодательство Российской Федерации ко мне никакого отношения не имеет? Естественно, я не в России, у меня есть мозги».
Напомним, 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар, жертвами которого, по последним официальным данным, стали 64 человек, в том числе 41 ребенок. В первые сутки после трагедии Вольнов принялся звонить в кемеровские морги, представляясь сотрудником МЧС, и рекомендовать готовить места для 300 жертв пожара. Также он обращался в госорганы и, представляясь неким «Поздняковым из администрации президента», рекомендовал убрать цветы и игрушки, которые стали приносить к ТЦ скорбящие кемеровчане.
Сегодня Следственный комитет РФ сообщил, что возбудил против Вольнова дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти и вражды»). В ближайшее время пранкер будет объявлен в розыск.
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