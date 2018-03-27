Украинский пранкер поглумился над трагедией в Кемерове

Известный украинский блогер Евгений Вольнов устроил издевательский стрим под названием «Угораем с Кемерово» на YouTube после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Во время общения с подписчиками пранкер распространял слухи о сотнях жертв пожара.
Скандальный стрим украинский блогер устроил, когда пожарные продолжали искать и извлекать тела жертв из сгоревшего здания ТЦ «Зимняя вишня». Под роликом на своем канале Евгений Вольнов написал, что в трагедии, по его мнению, виноваты сами кемеровчане.
Из сообщения Евгения Вольнова: «Легко и непринужденно я показал всем желающим истинную причину дикого угара в „Зимней вишне“. Это в первую очередь кемеровчане, которые довели свой город до такого».
На протяжении двух часов блогер принимал заказы на жестокие розыгрыши от своих подписчиков. Стоимость звонка пранкера в Кемерово была на уровне 500 рублей.
Циничный блогер обзванивал кемеровские морги, представляясь «майором Поздняковым» из МЧС, и советовал «готовить места под сотни тел» после пожара в ТЦ. Также он просил сотрудников ритуальных услуг выслать гробы из-за их нехватки после трагедии в ТЦ.
Вероятно, этот стрим — один из источников слухов о сотнях погибших при пожаре в «Зимней вишне». Напомним, что в СК опровергли появившуюся в соцсетях информацию о сокрытии данных о количестве погибших. За последние сутки подтвержденное число жертв не изменилось — 64.
Кроме того, Вольнов связался с местной администрацией и настоятельно рекомендовал как можно скорее убрать стихийный мемориал у места трагедии — цветы и мягкие игрушки. На этот раз он представился «Поздняковым из администрации президента».
Ролик набрал более 80 тысяч просмотров. При этом число дизлайков превышает количество лайков.
Из сообщения Евгения Вольнова: «Легко и непринужденно я показал всем желающим истинную причину дикого угара в „Зимней вишне“. Это в первую очередь кемеровчане, которые довели свой город до такого».
На протяжении двух часов блогер принимал заказы на жестокие розыгрыши от своих подписчиков. Стоимость звонка пранкера в Кемерово была на уровне 500 рублей.
Циничный блогер обзванивал кемеровские морги, представляясь «майором Поздняковым» из МЧС, и советовал «готовить места под сотни тел» после пожара в ТЦ. Также он просил сотрудников ритуальных услуг выслать гробы из-за их нехватки после трагедии в ТЦ.
Вероятно, этот стрим — один из источников слухов о сотнях погибших при пожаре в «Зимней вишне». Напомним, что в СК опровергли появившуюся в соцсетях информацию о сокрытии данных о количестве погибших. За последние сутки подтвержденное число жертв не изменилось — 64.
Кроме того, Вольнов связался с местной администрацией и настоятельно рекомендовал как можно скорее убрать стихийный мемориал у места трагедии — цветы и мягкие игрушки. На этот раз он представился «Поздняковым из администрации президента».
Ролик набрал более 80 тысяч просмотров. При этом число дизлайков превышает количество лайков.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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