В СК опровергли информацию о сотнях погибших при пожаре в кемеровском ТЦ

В Следственном комитете создали специальную группу для выяснения причин трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». В нее вошли более сотни следователей и криминалистов.
В ведомстве также прокомментировали слухи о якобы сотнях погибших в результате пожара в ТЦ, которые тиражируются в соцсетях. В СК подчеркнули — они не соответствуют действительности.
Из сообщения СК РФ: «С первых минут расследования специалисты регулярно предоставляют актуальные сведения, имеющие под собой реальные основания. Данные подтверждаются заявлениями родных погибших».
По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. На данный момент опознаны тела 25 погибших. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
Ранее глава МЧС заявил, что версия теракта не рассматривается в качестве причины пожара в кемеровском ТЦ. По его словам, следствие изучает все возможные версии, кроме этой. Он также добавил, что поисковые работы в здании торгового центра не останавливаются ни на минуту. После завершения всех работ здание торгового центра «Зимняя вишня» будет снесено. Министр уже поручил экспертам проработать соответствующий план.
Начало пожара, унесшего жизни десятков человек, сняла камера видеонаблюдения
Из сообщения СК РФ: «С первых минут расследования специалисты регулярно предоставляют актуальные сведения, имеющие под собой реальные основания. Данные подтверждаются заявлениями родных погибших».
По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. На данный момент опознаны тела 25 погибших. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
Ранее глава МЧС заявил, что версия теракта не рассматривается в качестве причины пожара в кемеровском ТЦ. По его словам, следствие изучает все возможные версии, кроме этой. Он также добавил, что поисковые работы в здании торгового центра не останавливаются ни на минуту. После завершения всех работ здание торгового центра «Зимняя вишня» будет снесено. Министр уже поручил экспертам проработать соответствующий план.
Начало пожара, унесшего жизни десятков человек, сняла камера видеонаблюдения
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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