Группа кемеровчан решила добиться наказания для пранкера Евгения Вольнова, который распространял слухи о «сотнях жертв» трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня».
Для этого жители Кемерова объявили награду в 12 миллионов рублей за поимку и передачу российскому правосудию украинского пранкера и опубликовали объявление в соцсетях.
Как рассказал автор объявления, представившийся Геннадием, жертвами пожара стали родные его товарища.
Геннадий: «Мы с ним, а также еще один наш друг, решили вложиться в итоговую сумму и наказать провокатора, устроившего на трагедии такое шоу. Мы хотим, чтобы он понес законное наказание».
По словам активиста, он вместе с друзьями был шокирован поступком пранкера. Поэтому они приняли решение «ускорить процесс», даже понимая, что «доставить его из-за границы будет сложно», передает РИА Новости.
Напомним, после страшной трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которой, по последним данным, стали 64 человека, Вольнов принялся звонить в кемеровские морги и, представляясь работником МЧС, рекомендовать готовить места для 300 погибших. Также он обращался в госорганы и, представляясь неким сотрудником администрации президента, советовал убрать цветы и игрушки, принесенные кемеровчанами к месту пожара.
Позднее СКР возбудил дело против Вольнова, которого на самом деле зовут Никита Кувиков. Ему грозит срок по статье «Возбуждение ненависти или вражды». Суд заочно арестовал пранкера и объявил его в международный розыск. Сам же Вольнов заявил, что занимался провокациями для того, чтобы отомстить россиянам, которые, по его мнению, виновны в «уничтожении украинских граждан».
Как рассказал автор объявления, представившийся Геннадием, жертвами пожара стали родные его товарища.
Геннадий: «Мы с ним, а также еще один наш друг, решили вложиться в итоговую сумму и наказать провокатора, устроившего на трагедии такое шоу. Мы хотим, чтобы он понес законное наказание».
По словам активиста, он вместе с друзьями был шокирован поступком пранкера. Поэтому они приняли решение «ускорить процесс», даже понимая, что «доставить его из-за границы будет сложно», передает РИА Новости.
Напомним, после страшной трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которой, по последним данным, стали 64 человека, Вольнов принялся звонить в кемеровские морги и, представляясь работником МЧС, рекомендовать готовить места для 300 погибших. Также он обращался в госорганы и, представляясь неким сотрудником администрации президента, советовал убрать цветы и игрушки, принесенные кемеровчанами к месту пожара.
Позднее СКР возбудил дело против Вольнова, которого на самом деле зовут Никита Кувиков. Ему грозит срок по статье «Возбуждение ненависти или вражды». Суд заочно арестовал пранкера и объявил его в международный розыск. Сам же Вольнов заявил, что занимался провокациями для того, чтобы отомстить россиянам, которые, по его мнению, виновны в «уничтожении украинских граждан».
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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