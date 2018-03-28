Сеявшего панику в Кемерове украинского пранкера объявили в международный розыск

Басманный суд объявил в международный розыск украинского пранкера, который распространял ложь о числе погибших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.
Обвинение по статье «Возбуждение ненависти или вражды» предъявлено Никите Кувикову, более известному как Евгений Вольнов. Теперь ему может грозить заключение на срок до пяти лет, сообщает «Интерфакс». Он уже заочно арестован.
Напомним, после страшной трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которой, по последним данным, стали 64 человека, Вольнов принялся звонить в кемеровские морги и, представляясь сотрудником МЧС, рекомендовать готовить места для 300 погибших. Кроме того, пранкер обращался в госорганы и, представляясь неким «Поздняковым из администрации президента», рекомендовал убрать цветы и игрушки, принесенные людьми к месту пожара.
Позднее СКР возбудил против Вольнова дело. Сам же пранкер заявил, что занимался провокациями для того, чтобы отомстить россиянам, которые, по его мнению, виновны в «уничтожении украинских граждан». При этом он подчеркнул, что не получил никакой материальной выгоды от своих действий.
Напомним, после страшной трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которой, по последним данным, стали 64 человека, Вольнов принялся звонить в кемеровские морги и, представляясь сотрудником МЧС, рекомендовать готовить места для 300 погибших. Кроме того, пранкер обращался в госорганы и, представляясь неким «Поздняковым из администрации президента», рекомендовал убрать цветы и игрушки, принесенные людьми к месту пожара.
Позднее СКР возбудил против Вольнова дело. Сам же пранкер заявил, что занимался провокациями для того, чтобы отомстить россиянам, которые, по его мнению, виновны в «уничтожении украинских граждан». При этом он подчеркнул, что не получил никакой материальной выгоды от своих действий.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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