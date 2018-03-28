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    Власти Волоколамска рекомендуют временно не выводить детей на улицу

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    Власти Волоколамска рекомендуют временно не выводить детей на улицу

    Власти Волоколамска рекомендуют временно не выводить детей на улицу

    В управлении образования Волоколамска рекомендовали по возможности не вести детей в учебные учреждения.

    Образовательные учреждения работают в штатном режиме, однако муниципальные власти рекомендуют не выводить детей на улицу раньше 10 утра.

    Дмитрий Полежаев, глава управления образования Волоколамского муниципального района: «Все учреждения работают в штатном режиме, мы детей принимаем, никому не отказываем. Но в связи с неприятным запахом, если есть такая возможность, до 10:00 оставить детей дома».

    Ранее сегодня местные жители снова обсуждали в социальных сетях неприятный запах в городе. В опубликованных на сайте администрации муниципалитета отчетах о состоянии воздуха сообщается, что превышений предельно допустимой концентрации ни по одному из загрязняющих веществ не выявлено.

    Ранее власти Московской области допустили возможность переноса начала занятий в детских садах и школах с 8:30 на 10:30 в случае новых выбросов свалочного газа на местном полигоне бытовых отходов «Ядрово». В Минэкологии Подмосковья объяснили, что выбросы обычно происходят по ночам из-за перепад температур или давления. К середине дня концентрация загрязняющих веществ в воздухе обычно падает.

    Напомним, жители Волоколамска стали массово жаловаться на неприятный запах и устраивать митинги с требованием закрыть мусорный полигон «Ядрово». А 21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа, из-за которого с жалобами на плохое самочувствие к врачам обратились почти 150 человек, из них половина — дети.

    смотретьГлава Волоколамского района Подмосковья отправлен в отставку
    Глава Волоколамского района Подмосковья отправлен в отставку
    Позднее для того, чтобы решить проблему и устранить неприятный запах, на свалке установили специальные аэрозольные пушки. Кроме того, в отставку был отправлен глава Волоколамского муниципального района Евгений Гаврилов. Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил решить проблему с запахом до 15 июня и взял ее на личный контроль.

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