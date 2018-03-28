Отец задержанного охранника ТЦ в Кемерове заявил о невиновности сына

Отец задержанного охранника кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» заявил, что пожарную сигнализацию отключили еще за неделю до трагедии. Но его сын не имеет к этому никакого отношения.
Игорь Антюшин, отец охранника: «Сын жаловался, что сигнализация все время срабатывала ложно. Он об этом доложил начальству, и в итоге ее кто-то отключил. Это произошло еще 18 марта. При этом сам сын отключить ее не мог, поскольку даже не знал, как это делается».
По словам Антюшина, когда в торговом центре вспыхнул пожар, его сын находился на рабочем месте, передает RT.
Игорь Антюшин: «Говорил, только увидел на экране, что повалил дым, побежал на четвертый этаж. Добежал или нет, не знаю. Помимо него в смене было еще двое сотрудников ЧОПа. Для такой огромной площади это ничтожно мало. Они ничего и не смогли бы сделать».
Ранее глава компании, занимавшейся проектированием сигнализации, заявил, что систему оповещения в ТЦ «Зимняя вишня» отключили за 15 минут до начала пожара охранники. Гглава СК России Александр Бастрыкин в ходе совещания с Владимиром Путиным в Кемерово сообщил, что пожарная сигнализация не работала с 19 марта, а охранник, когда начался пожар, не нажал на кнопку оповещения на посту.
Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. 27 марта поисковая операция в сгоревшем ТЦ была завершена. По официальным данным, подтверждена гибель 64 человек. Среди жертв большое число детей.
Соболезнования в связи с кемеровской трагедией пришли из разных стран, а в России по указу Владимира Путина 28 марта объявлено днем общенационального траура.
По словам Антюшина, когда в торговом центре вспыхнул пожар, его сын находился на рабочем месте, передает RT.
Игорь Антюшин: «Говорил, только увидел на экране, что повалил дым, побежал на четвертый этаж. Добежал или нет, не знаю. Помимо него в смене было еще двое сотрудников ЧОПа. Для такой огромной площади это ничтожно мало. Они ничего и не смогли бы сделать».
Ранее глава компании, занимавшейся проектированием сигнализации, заявил, что систему оповещения в ТЦ «Зимняя вишня» отключили за 15 минут до начала пожара охранники. Гглава СК России Александр Бастрыкин в ходе совещания с Владимиром Путиным в Кемерово сообщил, что пожарная сигнализация не работала с 19 марта, а охранник, когда начался пожар, не нажал на кнопку оповещения на посту.
Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. 27 марта поисковая операция в сгоревшем ТЦ была завершена. По официальным данным, подтверждена гибель 64 человек. Среди жертв большое число детей.
Соболезнования в связи с кемеровской трагедией пришли из разных стран, а в России по указу Владимира Путина 28 марта объявлено днем общенационального траура.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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