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    Меркель выразила соболезнования в связи с пожаром в кемеровском ТЦ. Кемерово, Меркель, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМеркель выразила соболезнования в связи с пожаром в кемеровском ТЦ

    Меркель выразила соболезнования в связи с пожаром в кемеровском ТЦ

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев
    Меркель выразила соболезнования в связи с пожаром в кемеровском ТЦ

    Меркель выразила соболезнования в связи с пожаром в кемеровском ТЦ

    Меркель выразила соболезнования в связи с пожаром в кемеровском ТЦ
    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев

      • Соболезнования в связи с трагедией в Кемерове выразила канцлер Германии Ангела Меркель и посол США в России Джон Хантсман.

      Ангела Меркель направила телеграмму. По словам официального представителя кабмина ФРГ, она потрясена кадрами с места трагедии.

      Свои соболезнования выразил посол США в России, Джон Хантсман. К нему присоединились британские, французские и мексиканские дипломаты. А также главы МИД Турции, Бельгии, Японии, Эстонии и многие другие мировые политики.

      Слова поддержки семьям и близким погибших передал канцлер Австрии Себастьян Курц. Телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления пострадавшим направил президент Молдавии Игорь Додон. Жители Кишинёва несут к российскому посольству цветы и мягкие игрушки. Лидер Азербайджана Ильхам Алиев также передал слова сочувствия и поддержки.



      Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

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