СК: пожарную сигнализацию в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» отключил охранник

Следственный комитет России сообщил о пятом фигуранте дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Им стал сотрудник ЧОП, который, получив сигнал о пожаре, отключил систему оповещения.
Как сообщает СК, решается вопрос о задержании охранника.
Из сообщения СК: «На данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором находился, предположительно, эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации».
Адвокат и специалист по уголовному праву Алексей Синицын в свою очередь сообщил РИА Новости, что отключивший систему оповещения охранник может получить до семи лет лишения свободы. Он отметил, что его действия могут быть квалифицированы по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Эта статья предусматривает ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, если оно повлекло смерть двух и более лиц.
Прибывший в Кемерово председатель СК РФ Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей, ему уже доложили о первых результатах расследования. По информации СК, «серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы».
Из сообщения СК: «Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях».
Окончательные выводы о причинах пожара и виновных в трагедии будут сделаны по итогам следственных действий и судебных экспертиз.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул накануне. Возгорание удалось ликвидировать лишь утром, однако в завалах остаются тлеющие очаги. По имеющимся на данный момент официальным данным, в результате трагедии погибли 64 человека, но, как сообщили в МВД, еще остаются пропавшие без вести.
Из сообщения СК: «На данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором находился, предположительно, эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации».
Адвокат и специалист по уголовному праву Алексей Синицын в свою очередь сообщил РИА Новости, что отключивший систему оповещения охранник может получить до семи лет лишения свободы. Он отметил, что его действия могут быть квалифицированы по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Эта статья предусматривает ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, если оно повлекло смерть двух и более лиц.
Прибывший в Кемерово председатель СК РФ Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей, ему уже доложили о первых результатах расследования. По информации СК, «серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы».
Из сообщения СК: «Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях».
Окончательные выводы о причинах пожара и виновных в трагедии будут сделаны по итогам следственных действий и судебных экспертиз.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул накануне. Возгорание удалось ликвидировать лишь утром, однако в завалах остаются тлеющие очаги. По имеющимся на данный момент официальным данным, в результате трагедии погибли 64 человека, но, как сообщили в МВД, еще остаются пропавшие без вести.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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