МЧС завершило поисковую операцию на месте пожара в Кемерове

Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил о завершении поисковой операции на месте пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
В ходе оперативного совещания в штабе на месте ЧП глава МЧС также сообщил, что будет осуществлена перегруппировка сил, часть подразделений продолжит работать на месте.
Как сообщил первый замглавы ведомства Владлен Аксёнов, обнаружены останки 64 погибших, они переданы Следственному комитету.
Владлен Аксёнов: «На данный момент завершены демонтажные работы неустойчивых конструкций здания, а также комплекс мероприятий по недопущению повторных возгораний».
Ранее администрация Кемерова опубликовала списки пропавших, опознанных жертв и пострадавших. По подтвержденным данным, число жертв составляет 64.
Как сообщил первый замглавы ведомства Владлен Аксёнов, обнаружены останки 64 погибших, они переданы Следственному комитету.
Владлен Аксёнов: «На данный момент завершены демонтажные работы неустойчивых конструкций здания, а также комплекс мероприятий по недопущению повторных возгораний».
Ранее администрация Кемерова опубликовала списки пропавших, опознанных жертв и пострадавших. По подтвержденным данным, число жертв составляет 64.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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