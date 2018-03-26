Правительство выплатит по 1 млн рублей за каждого погибшего в кемеровском ТЦ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
Открывая совещание с вице-премьерами, Медведев назвал кемеровскую трагедия страшным горем для всей страны. Совещание началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «От лица правительства хотел бы принести искренние соболезнования. Это действительно страшное горе, огромная утрата не только для Кузбасса, но и для всей нашей страны».
Премьер сообщил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь. В частности, правительство выплатит по 1 млн рублей за каждого погибшего.
Дмитрий Медведев: «В рамках существующих правил мы окажем помощь семьям погибших из резервного фонда правительства, в соответствии с теми правилами, которые имеются, в размере 1 млн рублей за каждого погибшего».
Медведев также подчеркнул, что «причины этой трагедии еще только предстоит установить и самым тщательным образом расследовать».
Ранее аналогичные компенсации в размере 1 млн рублей семьям погибших пообещали выплатить власти Кемеровской области.
По последним данным, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе множества детей, которые оказались заблокированы в кинозалах. Момент возгорания на четвертом этаже торгового центра «Зимняя вишня» зафиксировала камера видеонаблюдения. Огонь быстро распространился по всему зданию. По словам очевидцев, пожарные сирены и системы пожаротушения в здании не сработали, а эвакуационные выходы были закрыты. Генпрокуратура поручила проверить все ТЦ по стране.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «От лица правительства хотел бы принести искренние соболезнования. Это действительно страшное горе, огромная утрата не только для Кузбасса, но и для всей нашей страны».
Премьер сообщил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь. В частности, правительство выплатит по 1 млн рублей за каждого погибшего.
Дмитрий Медведев: «В рамках существующих правил мы окажем помощь семьям погибших из резервного фонда правительства, в соответствии с теми правилами, которые имеются, в размере 1 млн рублей за каждого погибшего».
Медведев также подчеркнул, что «причины этой трагедии еще только предстоит установить и самым тщательным образом расследовать».
Ранее аналогичные компенсации в размере 1 млн рублей семьям погибших пообещали выплатить власти Кемеровской области.
По последним данным, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе множества детей, которые оказались заблокированы в кинозалах. Момент возгорания на четвертом этаже торгового центра «Зимняя вишня» зафиксировала камера видеонаблюдения. Огонь быстро распространился по всему зданию. По словам очевидцев, пожарные сирены и системы пожаротушения в здании не сработали, а эвакуационные выходы были закрыты. Генпрокуратура поручила проверить все ТЦ по стране.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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