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    Правительство выплатит по 1 млн рублей за каждого погибшего в кемеровском ТЦ

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев
    Правительство выплатит по 1 млн рублей за каждого погибшего в кемеровском ТЦ

    Правительство выплатит по 1 млн рублей за каждого погибшего в кемеровском ТЦ

    Правительство выплатит по 1 млн рублей за каждого погибшего в кемеровском ТЦ
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев

    • Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

    Открывая совещание с вице-премьерами, Медведев назвал кемеровскую трагедия страшным горем для всей страны. Совещание началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре.

    Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «От лица правительства хотел бы принести искренние соболезнования. Это действительно страшное горе, огромная утрата не только для Кузбасса, но и для всей нашей страны».

    Премьер сообщил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь. В частности, правительство выплатит по 1 млн рублей за каждого погибшего.

    Дмитрий Медведев: «В рамках существующих правил мы окажем помощь семьям погибших из резервного фонда правительства, в соответствии с теми правилами, которые имеются, в размере 1 млн рублей за каждого погибшего».

    Медведев также подчеркнул, что «причины этой трагедии еще только предстоит установить и самым тщательным образом расследовать».

    Ранее аналогичные компенсации в размере 1 млн рублей семьям погибших пообещали выплатить власти Кемеровской области.

    По последним данным, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе множества детей, которые оказались заблокированы в кинозалах. Момент возгорания на четвертом этаже торгового центра «Зимняя вишня» зафиксировала камера видеонаблюдения. Огонь быстро распространился по всему зданию. По словам очевидцев, пожарные сирены и системы пожаротушения в здании не сработали, а эвакуационные выходы были закрыты. Генпрокуратура поручила проверить все ТЦ по стране.

    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

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