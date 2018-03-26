«Мы горим»: дети во время кемеровского пожара прощались с близкими

Трагедия в Кемерове — это десятки личных больших трагедий: дети, потерявшие родителей; родители, потерявшие детей… Но также есть истории чудесного спасения. О многих из них стало известно благодаря социальным сетям.
Как сообщает корреспондент НТВ Светлана Гордеева, Екатерина с детьми выбежала из горящего торгового центра в числе первых, еще до приезда пожарных. В спешке пришлось бросить верхнюю одежду, люди были вынуждены мерзнуть на морозе. То, как им повезло, осознали лишь, когда стали понятны масштабы трагедии.
Екатерина, очевидец: «Мы сидели в кинотеатре, просто забежала женщина, закричала, что надо бежать. Все бежали, мы с детьми, нас семь человек».
Одним из выживших оказался 11-летний Серёжа Москаленко. Страшные кадры, на которых ребенок пытается спастись от пламени и едкого дыма на карнизе окна, но падает вниз — и при этом спасателям не удается его поймать, — облетели Интернет. И вот теперь судьба мальчика стала известна: он в реанимации с тяжелыми травами.
Серёжа еще не знает, что его родители и маленькая сестренка, с которыми он пришел в торговый комплекс, погибли.
В первой из жертв страшного пожара опознали Татьяну Дарсалия. Местные СМИ сообщают, что 37-летняя женщина работала в кемеровской гимназии №17. В торговом центре она, предположительно, находилась со школьниками.
В штабе МЧС горожане пытаются узнать хоть что-то о своих близких. Сергей Черников свою фамилию увидел в списке пропавших без вести. Вычеркнул, но легче не стало. Он с женой приехал в Кемерово из деревни. Хотели порадовать дочку и ее одноклассников — в честь каникул сводить на новый мультфильм. Детей оставили в зале, сами сидели на первом этаже.
Сергей Черников: «Супруге позвонил ребенок со второго зала, сказал, что там пожар, помогите, горим. Мы побежали, одного ребенка я успел вытащить. Нас было восемь человек, приехали на каникулы. Ни одного ребенка не нашли».
Александр не теряет надежды найти внучек — им 5 и 8 лет. Они вместе с отцом были в кинозале, когда торговый центр загорелся.
Александр: «Отец в больнице, а их нет. Он сказал, что взял их на руки, вытащил до какого-то выхода и потерял сознание. Его вытащили, а девочек нет».
По Интернету разошлась история о 12-летней Вике, которая дозвонилась до тети и попросила передать маме, что любила ее. Школьница Мария Мороз успела отправить друзьям сообщение: «Мы горим. Возможно, прощайте».
Екатерина, очевидец: «Мы сидели в кинотеатре, просто забежала женщина, закричала, что надо бежать. Все бежали, мы с детьми, нас семь человек».
Одним из выживших оказался 11-летний Серёжа Москаленко. Страшные кадры, на которых ребенок пытается спастись от пламени и едкого дыма на карнизе окна, но падает вниз — и при этом спасателям не удается его поймать, — облетели Интернет. И вот теперь судьба мальчика стала известна: он в реанимации с тяжелыми травами.
Серёжа еще не знает, что его родители и маленькая сестренка, с которыми он пришел в торговый комплекс, погибли.
В первой из жертв страшного пожара опознали Татьяну Дарсалия. Местные СМИ сообщают, что 37-летняя женщина работала в кемеровской гимназии №17. В торговом центре она, предположительно, находилась со школьниками.
В штабе МЧС горожане пытаются узнать хоть что-то о своих близких. Сергей Черников свою фамилию увидел в списке пропавших без вести. Вычеркнул, но легче не стало. Он с женой приехал в Кемерово из деревни. Хотели порадовать дочку и ее одноклассников — в честь каникул сводить на новый мультфильм. Детей оставили в зале, сами сидели на первом этаже.
Сергей Черников: «Супруге позвонил ребенок со второго зала, сказал, что там пожар, помогите, горим. Мы побежали, одного ребенка я успел вытащить. Нас было восемь человек, приехали на каникулы. Ни одного ребенка не нашли».
Александр не теряет надежды найти внучек — им 5 и 8 лет. Они вместе с отцом были в кинозале, когда торговый центр загорелся.
Александр: «Отец в больнице, а их нет. Он сказал, что взял их на руки, вытащил до какого-то выхода и потерял сознание. Его вытащили, а девочек нет».
По Интернету разошлась история о 12-летней Вике, которая дозвонилась до тети и попросила передать маме, что любила ее. Школьница Мария Мороз успела отправить друзьям сообщение: «Мы горим. Возможно, прощайте».
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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