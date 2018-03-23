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    Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова

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    Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова

    Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова

    Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова

    Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что за его убийством стоит ее бывший возлюбленный Владимир Тюрин.

    Оперная дива заявила, что ранее получала угрозы от Тюрина. По словам Максаковой, он ненавидел Вороненкова.

    При этом Максакова в интервью ТСН подчеркнула, что Тюрин никогда не был ее мужем.

    Мария Максакова: «Есть доказательства. Отец моих первых детей, он никогда не был моим мужем. Он виновен в смерти Дениса. Конечно же, он ненавидел Дениса. Так не доставайся же ты никому».

    Напомним, бежавший на Украину депутат Госдумы Денис Вороненков был убит у отеля в Киеве 23 марта. Киллера успел ранить его охранник, убийца скончался в больнице.

    смотреть«Новые русские сенсации»: «Мария Максакова. Разоблачение»
    «Новые русские сенсации»: «Мария Максакова. Разоблачение»
    Позднее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организатором убийства Вороненкова стал Владимир Тюрин. По словам Луценко, у него были личные мотивы.

    Однако сам Владимир Тюрин опроверг заявление украинского генпрокурора и попросил не впутывать его в «грязные интриги».

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