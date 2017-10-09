Генпрокурор Украины назвал имя заказчика убийства Вороненкова

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о раскрытии убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
По словам Луценко, в ходе масштабного расследования удалось установить всех причастных к убийству, в том числе заказчиков и исполнителей, передает «Интерфакс».
Юрий Луценко: «Фактическим заказчиком убийства, по информации главного управления разведки министерства обороны Украины, подтвержденной следствием столичной прокуратуры, был … криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой».
Генпрокурор отметил, что у Тюрина были личные мотивы устранения Вороненкова, однако он якобы действовал по соглашению с российскими спецслужбами.
В середине сентября в украинской Генпрокуратуре сообщили, что завершают расследование дела об убийстве Вороненкова, а о результатах своей работы объявят в ближайшее время.
Денис Вороненков был убит на улице в Киеве 23 марта. Киллера успел ранить его охранник. Впоследствии убийца скончался в больнице. На Украину Вороненков бежал в 2016 году вместе с женой Марией Максаковой, спасаясь от уголовного преследования.
Ранее СМИ сообщали, что организаторами преступления были вор в законе Владимир Тюрин, также известный как Тюрик, и банкир, работавший в последнее время в Крыму. Эти данные, согласно сообщениям, украинская сторона передала российским следственным органам. Однако Мария Максакова эту информацию опровергла.
Юрий Луценко: «Фактическим заказчиком убийства, по информации главного управления разведки министерства обороны Украины, подтвержденной следствием столичной прокуратуры, был … криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой».
Генпрокурор отметил, что у Тюрина были личные мотивы устранения Вороненкова, однако он якобы действовал по соглашению с российскими спецслужбами.
В середине сентября в украинской Генпрокуратуре сообщили, что завершают расследование дела об убийстве Вороненкова, а о результатах своей работы объявят в ближайшее время.
Денис Вороненков был убит на улице в Киеве 23 марта. Киллера успел ранить его охранник. Впоследствии убийца скончался в больнице. На Украину Вороненков бежал в 2016 году вместе с женой Марией Максаковой, спасаясь от уголовного преследования.
Ранее СМИ сообщали, что организаторами преступления были вор в законе Владимир Тюрин, также известный как Тюрик, и банкир, работавший в последнее время в Крыму. Эти данные, согласно сообщениям, украинская сторона передала российским следственным органам. Однако Мария Максакова эту информацию опровергла.
Комментарии