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    Генпрокурор Украины назвал имя заказчика убийства Вороненкова

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    • Фото: РИА Новости
    Генпрокурор Украины назвал имя заказчика убийства Вороненкова

    Генпрокурор Украины назвал имя заказчика убийства Вороненкова

    Генпрокурор Украины назвал имя заказчика убийства Вороненкова
  • Фото: РИА Новости

    • Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о раскрытии убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

    По словам Луценко, в ходе масштабного расследования удалось установить всех причастных к убийству, в том числе заказчиков и исполнителей, передает «Интерфакс».

    Юрий Луценко: «Фактическим заказчиком убийства, по информации главного управления разведки министерства обороны Украины, подтвержденной следствием столичной прокуратуры, был … криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой».

    Генпрокурор отметил, что у Тюрина были личные мотивы устранения Вороненкова, однако он якобы действовал по соглашению с российскими спецслужбами.

    В середине сентября в украинской Генпрокуратуре сообщили, что завершают расследование дела об убийстве Вороненкова, а о результатах своей работы объявят в ближайшее время.

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    Денис Вороненков был убит на улице в Киеве 23 марта. Киллера успел ранить его охранник. Впоследствии убийца скончался в больнице. На Украину Вороненков бежал в 2016 году вместе с женой Марией Максаковой, спасаясь от уголовного преследования.

    Ранее СМИ сообщали, что организаторами преступления были вор в законе Владимир Тюрин, также известный как Тюрик, и банкир, работавший в последнее время в Крыму. Эти данные, согласно сообщениям, украинская сторона передала российским следственным органам. Однако Мария Максакова эту информацию опровергла.

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