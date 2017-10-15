Тюрин впервые ответил на обвинения в убийстве Вороненкова: эксклюзив НТВ

Денис Вороненков для Украины стал главной сакральной жертвой этого года. Мужа Марии Максаковой убили в центре Киева почти семь месяцев назад. Заказчиком убийства украинская прокуратура назвала авторитетного
экс-супруга Максаковой Владимира Тюрина. НТВ удалось получить от него первый личный комментарий по этой ситуации.
Репортеры программы «Новые русские сенсации» долго пытались уговорить Владимира Тюрина на интервью, но каждый раз им говорили, что это категорически невозможно. Он оставался непреклонным. Но когда данный выпуск уже готовился к эфиру, Владимир Тюрин впервые решился нарушить обет молчания. Он прислал свой ответ в электронном письме с единственной просьбой — обнародовать без сокращений.
Владимир Тюрин: «Не могу сказать, что мне безразличны разговоры, которые последнее время ведутся в российских и украинских СМИ обо мне и моей семье. Я сожалею, что мое имя используется в различного рода инсинуациях отдельными украинскими политиками для достижения собственных политических целей.
Я не причастен к тому, в чем меня публично обвиняет генпрокурор Украины Юрий Луценко. В связи с этим убедительно прошу не впутывать в свои грязные интриги меня и моих близких и оставить их в покое, тем более что на Украине хватает проблем, требующих неотложного решения».
Между тем сама Мария Максакова, ранее призывавшая не искать в преступлении личных мотивов, похоже, изменила точку зрения. Когда ее спрашивали, мог ли Владимир Тюрин, широко известный в узких криминальных кругах, убить Вороненкова, она упорно повторяла: нет! Теперь на украинских каналах она, как мантру, повторяет обратное.
Мария Максакова: «Было бы наивным предполагать, что Тюрин действовал в своих интересах, нет, безусловно, он совместил приятное с полезным. И то, что он мразь и подонок, мы это не обсуждаем».
Почему Мария Максакова бесила своего первого мужа Владимира Тюрина? Почему она считает, что именно Тюрин «заказал» ее второго супруга Дениса Вороненкова. Что скажет Максакова, когда услышит, что Вороненкова видели в апреле живым? Ответы на эти вопросы — в программе НТВ «Новые русские сенсации».
Владимир Тюрин: «Не могу сказать, что мне безразличны разговоры, которые последнее время ведутся в российских и украинских СМИ обо мне и моей семье. Я сожалею, что мое имя используется в различного рода инсинуациях отдельными украинскими политиками для достижения собственных политических целей.
Я не причастен к тому, в чем меня публично обвиняет генпрокурор Украины Юрий Луценко. В связи с этим убедительно прошу не впутывать в свои грязные интриги меня и моих близких и оставить их в покое, тем более что на Украине хватает проблем, требующих неотложного решения».
Между тем сама Мария Максакова, ранее призывавшая не искать в преступлении личных мотивов, похоже, изменила точку зрения. Когда ее спрашивали, мог ли Владимир Тюрин, широко известный в узких криминальных кругах, убить Вороненкова, она упорно повторяла: нет! Теперь на украинских каналах она, как мантру, повторяет обратное.
Мария Максакова: «Было бы наивным предполагать, что Тюрин действовал в своих интересах, нет, безусловно, он совместил приятное с полезным. И то, что он мразь и подонок, мы это не обсуждаем».
Почему Мария Максакова бесила своего первого мужа Владимира Тюрина? Почему она считает, что именно Тюрин «заказал» ее второго супруга Дениса Вороненкова. Что скажет Максакова, когда услышит, что Вороненкова видели в апреле живым? Ответы на эти вопросы — в программе НТВ «Новые русские сенсации».
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