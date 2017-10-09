Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Максакова призвала не превращать убийство Вороненкова «в бытовую драму»

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    Максакова призвала не превращать убийство Вороненкова «в бытовую драму»

    Максакова призвала не превращать убийство Вороненкова «в бытовую драму»

    Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова считает его убийство заказом и просит не искать в преступлении личных мотивов.

    Мария Максакова: «Я бы очень не хотела, чтобы эту всю историю российские СМИ пытались превратить в бытовую драму».

    Он напомнила, что рассталась с Владимиром Тюриным, которого генпрокурор Украины назвал заказчиком убийства, почти 10 лет назад, передает ТАСС.

    Мария Максакова: «И, естественно, у меня все эти 10 лет была личная жизнь, потом я вышла замуж по большой любви за Дениса, с чем он (Тюрин) нас поздравил и всячески демонстрировал свое одобрение».

    Певица исключила, что причиной убийства могла стать ревность или месть. По ее словам, «это был заказ».

    Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследование убийства Дениса Вороненкова завершено. Организатором преступления он назвал криминального авторитета Владимира Тюрина. По словам Луценко, у Тюрина были личные мотивы устранения Вороненкова, однако он якобы действовал по соглашению с российскими спецслужбами.

    смотретьГенпрокурор Украины назвал имя заказчика убийства Вороненкова
    Генпрокурор Украины назвал имя заказчика убийства Вороненкова
    Адвокат Сергей Беляк, ранее представлявший интересы Тюрина, заявил, что его клиент никакого отношения к убийству не имеет. Выводы украинской Генпрокуратуры Тюрин, по словам Беляка, «считает бредом». Адвокат выразил убеждение, что за убийством стоят украинские националисты, которые хотели использовать произошедшее для новых нападок на Россию.

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