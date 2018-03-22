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    Экс-глава ЦРУ: у России что-то есть на Трампа

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    Экс-глава ЦРУ: у России что-то есть на Трампа

    <nobr>Экс-глава</nobr> ЦРУ: у России <nobr>что-то</nobr> есть на Трампа

    Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан уверен, что у России «может что-то быть» на президента США Дональда Трампа. Только так, по его мнению, можно объяснить звонок американского лидера Владимиру Путину.

    Джон Бреннан, экс-глава ЦРУ: «Я говорю, что, возможно, у русских есть что-то, и именно поэтому Трамп обеспокоен. Ему лучше, чем кому-либо из нас известно, есть ли у русских что-то на него или нет».

    Бреннан утверждает, что никаких иных объяснений «теплого отношения Трампа» к российскому президенту не найти, передает The Hill.

    Напомним, 20 марта Дональд Трамп провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. Он поздравил его с переизбранием, несмотря на рекомендации советников не делать этого. Кроме того, лидеры обсудили возможность встречи в ближайшем будущем. В США на главу государства обрушилась волна критики. В частности, недовольство действиями президента выразил сенатор Маккейн.

    В свою очередь, американский лидер заявил, что решение поздравить российского коллегу с победой на выборах было верным. Он отметил, что с Россией нужно ладить, ведь у двух стран есть общие задачи.

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