СК: взрыв в мурманской пятиэтажке мог устроить один из жильцов

Следственный комитет назвал приоритетную версию взрыва в многоквартирном доме в Мурманске.
Из сообщения СК: «В качестве приоритетной версии обрушения дома в Мурманске следователи рассматривают умышленное повреждение газового оборудования одним из жильцов».
Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном доме на улице Свердлова 20 марта. Здание получило серьезные повреждения: обрушились стены, перекрытия и часть крыши. По последним данным, погибли три человека, есть пострадавшие. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Момент взрыва был зафиксирован камерой видеонаблюдения.
Между тем жители дома рассказали, что эпицентр взрыва, вероятно, находился в квартире, где жил молодой человек, имевший проблемы с законом. На его странице в соцсети было обнаружено своего рода предсмертное послание: дата рождения и дата смерти, которая совпадает с временем трагедии.
Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном доме на улице Свердлова 20 марта. Здание получило серьезные повреждения: обрушились стены, перекрытия и часть крыши. По последним данным, погибли три человека, есть пострадавшие. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Момент взрыва был зафиксирован камерой видеонаблюдения.
Между тем жители дома рассказали, что эпицентр взрыва, вероятно, находился в квартире, где жил молодой человек, имевший проблемы с законом. На его странице в соцсети было обнаружено своего рода предсмертное послание: дата рождения и дата смерти, которая совпадает с временем трагедии.
Комментарии