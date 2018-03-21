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    Число жертв взрыва газа в мурманской пятиэтажке возросло до трех

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    • Фото: Ижевск / vk.com
    Число жертв взрыва газа в мурманской пятиэтажке возросло до трех

    Число жертв взрыва газа в мурманской пятиэтажке возросло до трех

    Число жертв взрыва газа в мурманской пятиэтажке возросло до трех
  • Фото: Ижевск / vk.com

    • Число погибших в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Мурманске увеличилось до трех.

    Как сообщил ТАСС руководитель регионального центра медицины катастроф Виктор Рогалёв, пострадавший мужчина умер в областной больнице от травм, несовместимых с жизнью.

    Ранее сообщалось о двоих погибших и четырех пострадавших.

    смотретьВзрыв газа в мурманской пятиэтажке попал на видео
    Взрыв газа в мурманской пятиэтажке попал на видео
    Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном доме на улице Свердлова 20 марта. Здание получило серьезные повреждения: обрушились стены, перекрытия и часть крыши. Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело. Момент взрыва был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

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