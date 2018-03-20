Число погибших при взрыве газа в Мурманске возросло до двух

В оперативном штабе, созданном на месте ЧС в Мурманске, сообщили, что число погибших увеличилось до двух.
Из сообщения оперативного штаба: «Из-под завалов извлечено тело второго погибшего. Больше под завалами людей нет».
В МЧС уточнили, что спасателям удалось освободить заблокированных в обрушенном здании людей, в том числе из-под завалов вытащили 11-летнего ребенка. Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа завершены, передает ТАСС.
В Следственном комитете подтвердили информацию о второй жертве. Кроме того, в ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела после взрыва газа в пятиэтажке.
Из сообщения СК РФ: «Возбуждено дело по статье „Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека“».
По словам медиков, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
Виктор Рогалев, руководитель территориального центра медицины катастроф: «У пострадавших ожоги, травмы, переломы. У всех травмы, кроме одной женщины, тяжелые, один пострадавший — крайне тяжелый».
Напомним, взрыв произошел вечером на улице Свердлова в Мурманске. В результате частично обрушились три этажа.
В МЧС уточнили, что спасателям удалось освободить заблокированных в обрушенном здании людей, в том числе из-под завалов вытащили 11-летнего ребенка. Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа завершены, передает ТАСС.
В Следственном комитете подтвердили информацию о второй жертве. Кроме того, в ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела после взрыва газа в пятиэтажке.
Из сообщения СК РФ: «Возбуждено дело по статье „Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека“».
По словам медиков, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
Виктор Рогалев, руководитель территориального центра медицины катастроф: «У пострадавших ожоги, травмы, переломы. У всех травмы, кроме одной женщины, тяжелые, один пострадавший — крайне тяжелый».
Напомним, взрыв произошел вечером на улице Свердлова в Мурманске. В результате частично обрушились три этажа.
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