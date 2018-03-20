МЧС: под завалами в мурманской пятиэтажке остаются два человека

Начальник Главного управления МЧС по Мурманской области Владимир Гусев сообщил последние данные о пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке.
По словам Гусева, под завалами остаются два человека. Еще четверо заблокированы в квартирах дома, где произошло обрушение из-за взрыва газа.
Владимир Гусев: «Предварительно, по нашим сведениям, пострадали четыре человека, из них один человек погиб. Сейчас под завалами, предварительно, находятся два человека. Два человека спасены, и четыре находятся в заблокированных квартирах, которых мы будем эвакуировать с помощью автолестницы».
Между тем, как сообщает источник РИА Новости среди двоих человек, остающихся под завалами, один — ребенок.
Взрыв газа произошел около 17:00 на улице Свердлова. Обрушились этажи с третьего по пятый в первом подъезде. Ранее в Следственном комитете подтвердили гибель одного человека в результате ЧП и сообщили о начале доследственной проверки. Оценку состояния конструкций дома проведут с помощью беспилотников, сообщает ТАСС.
Владимир Гусев: «Предварительно, по нашим сведениям, пострадали четыре человека, из них один человек погиб. Сейчас под завалами, предварительно, находятся два человека. Два человека спасены, и четыре находятся в заблокированных квартирах, которых мы будем эвакуировать с помощью автолестницы».
Между тем, как сообщает источник РИА Новости среди двоих человек, остающихся под завалами, один — ребенок.
Взрыв газа произошел около 17:00 на улице Свердлова. Обрушились этажи с третьего по пятый в первом подъезде. Ранее в Следственном комитете подтвердили гибель одного человека в результате ЧП и сообщили о начале доследственной проверки. Оценку состояния конструкций дома проведут с помощью беспилотников, сообщает ТАСС.
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