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    При взрыве газа в жилом доме в Мурманске погиб один человек. взрывы газа, Мурманск, МЧС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПри взрыве газа в жилом доме в Мурманске погиб один человек

    При взрыве газа в жилом доме в Мурманске погиб один человек

    3 комментария
    • Фото: БОЕВОЙ УЧАСТОК / vk.com
    При взрыве газа в жилом доме в Мурманске погиб один человек

    При взрыве газа в жилом доме в Мурманске погиб один человек

    При взрыве газа в жилом доме в Мурманске погиб один человек
    • Фото: БОЕВОЙ УЧАСТОК / vk.com

      • В Мурманске на улице Свердлова в жилом доме в результате взрыва бытового газа обрушились три этажа.

      По данным ТАСС, в результате ЧП в жилом доме в Мурманске один человек погиб, еще четверо пострадали. Предположительно, под завалами остаются заблокированы еще пять человек.

      Между тем источник РИА Новости утверждает, что под завалами находится только один человек, а еще пятеро заблокированы в квартире на третьем этаже, но с ними установлена связь.

      смотретьВ Мурманске три этажа обрушились в доме из-за взрыва газа
      В Мурманске три этажа обрушились в доме из-за взрыва газа
      Сообщение о взрыве газа поступило спасателям в 16:55. Обрушились третий, четвертый и пятый этаж. ЧП случилось по адресу: улица Свердлова, дом 6, к. 1. На месте работают сотрудники МЧС и медики скорой помощи.

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