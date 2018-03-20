При взрыве газа в жилом доме в Мурманске погиб один человек

В Мурманске на улице Свердлова в жилом доме в результате взрыва бытового газа обрушились три этажа.
По данным ТАСС, в результате ЧП в жилом доме в Мурманске один человек погиб, еще четверо пострадали. Предположительно, под завалами остаются заблокированы еще пять человек.
Между тем источник РИА Новости утверждает, что под завалами находится только один человек, а еще пятеро заблокированы в квартире на третьем этаже, но с ними установлена связь.
Сообщение о взрыве газа поступило спасателям в 16:55. Обрушились третий, четвертый и пятый этаж. ЧП случилось по адресу: улица Свердлова, дом 6, к. 1. На месте работают сотрудники МЧС и медики скорой помощи.
Между тем источник РИА Новости утверждает, что под завалами находится только один человек, а еще пятеро заблокированы в квартире на третьем этаже, но с ними установлена связь.
Сообщение о взрыве газа поступило спасателям в 16:55. Обрушились третий, четвертый и пятый этаж. ЧП случилось по адресу: улица Свердлова, дом 6, к. 1. На месте работают сотрудники МЧС и медики скорой помощи.
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