Спасатели ищут людей под завалами в мурманской пятиэтажке: видео

В жилом доме на улице Свердлова в Мурманске произошел взрыв газа, в результате которого частично обрушились три этажа. Очевидцы сняли на видео работу спасателей на месте ЧП.
Следственный комитет подтвердил информацию об одной жертве ЧП в мурманской пятиэтажке, передает РИА Новости. По факту взрыва начата проверка.
Ксения Кошелюк, помощник руководителя регионального СУ СК РФ: «СК подтверждает гибель одного человека».
В МЧС сообщили, что к ликвидации последствий ЧП привлечены свыше 390 человек и более 90 единиц техники. Для жильцов, которых эвакуируют из дома, развернут пункт временного размещения. Спасатели ищут пострадавших под завалами. Вокруг панельной пятиэтажки, где рванул газ, выставлено оцепление. Очевидцы сняли работу спасателей на видео.
МЧС: «В готовность приведен борт МЧС России Северо-Западного регионального центра для доставки мобильного диагностического комплекса „Стрела-П“ для проведения обследования здания».
В свою очередь глава городской администрации Андрей Сысоев сообщил, что угрозы обрушения соседних подъездов после взрыва газа нет, передает ТАСС. Обрушение произошло в первом подъезде.
Андрей Сысоев: «Пока возгорания в доме нет. Угрозы обрушения близлежащих подъездов тоже нет».
Ксения Кошелюк, помощник руководителя регионального СУ СК РФ: «СК подтверждает гибель одного человека».
В МЧС сообщили, что к ликвидации последствий ЧП привлечены свыше 390 человек и более 90 единиц техники. Для жильцов, которых эвакуируют из дома, развернут пункт временного размещения. Спасатели ищут пострадавших под завалами. Вокруг панельной пятиэтажки, где рванул газ, выставлено оцепление. Очевидцы сняли работу спасателей на видео.
МЧС: «В готовность приведен борт МЧС России Северо-Западного регионального центра для доставки мобильного диагностического комплекса „Стрела-П“ для проведения обследования здания».
В свою очередь глава городской администрации Андрей Сысоев сообщил, что угрозы обрушения соседних подъездов после взрыва газа нет, передает ТАСС. Обрушение произошло в первом подъезде.
Андрей Сысоев: «Пока возгорания в доме нет. Угрозы обрушения близлежащих подъездов тоже нет».
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