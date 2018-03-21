Взрыв газа в мурманской пятиэтажке попал на видео

В Интернете появилась запись с камеры, снявшей момент взрыва в пятиэтажном доме на улице Свердлова в Мурманске.
На кадрах — оглушительный хлопок. Камера запечатлела оказавшихся рядом прохожих, они, к счастью, не пострадали.
Взрыв газа произошел накануне. В результате два человека погибли, еще четверо, включая одного ребенка, пострадали. Им оказана медицинская помощь.
Здание получило серьезные повреждения — обрушились стены, перекрытия и часть крыши. Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело.
Взрыв газа произошел накануне. В результате два человека погибли, еще четверо, включая одного ребенка, пострадали. Им оказана медицинская помощь.
Здание получило серьезные повреждения — обрушились стены, перекрытия и часть крыши. Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело.
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