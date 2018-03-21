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    Взрыв газа в мурманской пятиэтажке попал на видео. Мурманск, видеонаблюдение, газ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВзрыв газа в мурманской пятиэтажке попал на видео

    Взрыв газа в мурманской пятиэтажке попал на видео

    11 комментариев

    Взрыв газа в мурманской пятиэтажке попал на видео

    Взрыв газа в мурманской пятиэтажке попал на видео

      В Интернете появилась запись с камеры, снявшей момент взрыва в пятиэтажном доме на улице Свердлова в Мурманске.

      На кадрах — оглушительный хлопок. Камера запечатлела оказавшихся рядом прохожих, они, к счастью, не пострадали.

      Взрыв газа произошел накануне. В результате два человека погибли, еще четверо, включая одного ребенка, пострадали. Им оказана медицинская помощь.

      Здание получило серьезные повреждения — обрушились стены, перекрытия и часть крыши. Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело.

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