Жилец мурманской пятиэтажки перед взрывом газа оставил «предсмертное послание»

Ребенок, пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Мурманске, находится в тяжелом состоянии. Тем временем жителям полуразрушенного дома утром разрешили вернуться в квартиры, но лишь для того, чтобы забрать вещи. Сейчас решается, куда будут расселять семьи.
Закончив разбор завалов, спасатели разрешили жителям вернуться в свои квартиры. Большинство из них эту ночь провели у родственников и знакомых. Сейчас специалисты продолжают изучать улики и проводят экспертизы, чтобы понять: нужно ли расселять дом или его можно восстановить, ведь взрывом разрушило три верхних этажа и несущие конструкции могли повредиться. Момент трагедии сняли камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как обломки разлетаются на десятки метров. Перепуганные соседи выбежали на улицу. Они-то и рассказали правоохранителям, что эпицентр взрыва, вероятно, находился в квартире, где жил молодой человек, у которого проблемы с законом.
Пользователи Интернета нашли его страницу. В соцсетях решили, что последний пост предполагаемого виновника выглядит как предсмертное послание: дата рождения и дата смерти, которая совпадает с временем трагедии. Все это натолкнуло людей на мысль о том, что молодой человек решил таким образом совершить самоубийство. А мотивом могли стать заведенные на него уголовные дела. Разбирательство по одному из них должно было проходить сегодня.
Но предполагаемый виновник трагедии остался жив, сейчас он в больнице. Тем временем число жертв увеличилось до трех. В связи с этим Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело на ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
На кадрах видно, как обломки разлетаются на десятки метров. Перепуганные соседи выбежали на улицу. Они-то и рассказали правоохранителям, что эпицентр взрыва, вероятно, находился в квартире, где жил молодой человек, у которого проблемы с законом.
Пользователи Интернета нашли его страницу. В соцсетях решили, что последний пост предполагаемого виновника выглядит как предсмертное послание: дата рождения и дата смерти, которая совпадает с временем трагедии. Все это натолкнуло людей на мысль о том, что молодой человек решил таким образом совершить самоубийство. А мотивом могли стать заведенные на него уголовные дела. Разбирательство по одному из них должно было проходить сегодня.
Но предполагаемый виновник трагедии остался жив, сейчас он в больнице. Тем временем число жертв увеличилось до трех. В связи с этим Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело на ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
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