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    Жилец мурманской пятиэтажки перед взрывом газа оставил «предсмертное послание». взрывы газа, газ, Мурманск, самоубийства, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖилец мурманской пятиэтажки перед взрывом газа оставил «предсмертное послание»

    Жилец мурманской пятиэтажки перед взрывом газа оставил «предсмертное послание»

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    Жилец мурманской пятиэтажки перед взрывом газа оставил «предсмертное послание»

    Жилец мурманской пятиэтажки перед взрывом газа оставил «предсмертное послание»

    Жилец мурманской пятиэтажки перед взрывом газа оставил «предсмертное послание»

      Ребенок, пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Мурманске, находится в тяжелом состоянии. Тем временем жителям полуразрушенного дома утром разрешили вернуться в квартиры, но лишь для того, чтобы забрать вещи. Сейчас решается, куда будут расселять семьи.

      Закончив разбор завалов, спасатели разрешили жителям вернуться в свои квартиры. Большинство из них эту ночь провели у родственников и знакомых. Сейчас специалисты продолжают изучать улики и проводят экспертизы, чтобы понять: нужно ли расселять дом или его можно восстановить, ведь взрывом разрушило три верхних этажа и несущие конструкции могли повредиться. Момент трагедии сняли камеры видеонаблюдения.

      На кадрах видно, как обломки разлетаются на десятки метров. Перепуганные соседи выбежали на улицу. Они-то и рассказали правоохранителям, что эпицентр взрыва, вероятно, находился в квартире, где жил молодой человек, у которого проблемы с законом.

      Пользователи Интернета нашли его страницу. В соцсетях решили, что последний пост предполагаемого виновника выглядит как предсмертное послание: дата рождения и дата смерти, которая совпадает с временем трагедии. Все это натолкнуло людей на мысль о том, что молодой человек решил таким образом совершить самоубийство. А мотивом могли стать заведенные на него уголовные дела. Разбирательство по одному из них должно было проходить сегодня.

      Но предполагаемый виновник трагедии остался жив, сейчас он в больнице. Тем временем число жертв увеличилось до трех. В связи с этим Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело на ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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